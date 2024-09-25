以黎戰事持續升高！真主黨首朝特拉維夫射導彈　伊朗最高領袖發聲

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以色列與黎巴嫩真主黨的衝突持續升高，黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）25日表示，自以色列23日發動大規模空襲以來，已經造成569人死亡，逼近50萬人流離失所。不過，真主黨25日朝以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）發射導彈，這是真主黨首次有飛彈威脅到以色列中部，越過以色列北部邊境戰區，標誌著以黎戰事捲入的區域越來越大，雙方衝突不斷升高。綜合外媒報導，真主黨宣稱導彈瞄準的是以色列情報機構摩薩德（Mossad）位在特拉維夫附近的總部，以色列軍方則稱導彈瞄準的是市區。無論如何，導彈最終被以軍的防空系統攔下，但真主黨首度朝如此深入以色列領土的區域發射導彈，《BBC》報導指出，這無疑是向以色列發出強烈的威脅信號。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）25日發聲表示，黎巴嫩真主黨因堅定支持加薩挺身而出，並為此承受苦難，稱真主黨正在進行「聖戰」，隨後又以阿拉伯文稱真主黨必將勝利。《衛報》專欄指出，以色列有計畫地升高與真主黨的戰事，因為以色列深信能夠在代價極小的狀況下取勝。然而，以色列這樣的信念存在風險，一來是真主黨雖因通訊設備連環爆陷入混亂，但真主黨畢竟是一支規模龐大擁有高度武裝的武力，且真主黨在敘利亞和伊拉克都有盟友，還有背後最大的靠山伊朗。最重要的是，和被以色列包圍的飛地加薩不同，以色列若發動地面作戰入侵黎巴嫩，恐怕會面對相當困難。