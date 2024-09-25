日本演歌大賞12/22登場 鳥羽一郎、原田悠里來台公益開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日演歌手原田悠里來台舉辦發布會，麗明營違吳春山(右）贈送伴手禮。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.25)

▲原田悠里特地現場演唱「我愛你」，為演唱會暖身。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.25)

日本演歌巨星原田悠里今(25)日親自來台舉辦記者會，宣布將於12月22日在台中好運來洲際宴展中心舉辦《日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會》，參與演出的還有另名日本演歌歌手鳥羽一郎，以及台灣麗明營造董事長吳春山等人。即日起開放售票，預計將吸引1500人入場，售票所得將捐贈給「台灣老樹救援協會」與「台灣行動菩薩助學協會」。《2024日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會》邀請日本國寶級演歌巨星鳥羽一郎與原田悠里來台獻唱，正在日本進行巡迴演唱會的鳥羽一郎在記者會上透過影片表示，相當開心能來台灣演唱，他將與原田悠里合唱「兩人」，鳥羽一郎說，三十年前曾經來過台灣，對台灣的人情味留下深刻印象，因此相當期待本次的演唱會。原田悠里說，多年前曾在友人帶領下，前往位於台南烏山頭水庫的八田與一紀念館，對八田與一和妻子八田外代樹故事印象深刻，「沒想到日本人在台灣竟然有這麼一段淒美的故事，但在日本卻鮮有人知，希望透過歌曲的力量，讓更多人知道台灣與日本原來有這麼多深刻的羈絆。 」原田悠里說，當時回日本後，立刻找來製作人寫下「我愛你」這首歌曲，並請來自台灣的巨星翁倩玉為這首歌填下一段台語歌詞，今日的記者會上，原田悠里特地現場演唱「我愛你」，除了展現台日友好，也為年底《2024日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會》暖身。老樹救援協會理事長陳三奇說，每當日本遇到災害，台灣人總是不遺餘力協助，讓日本人相當感念，鳥羽一郎與原田悠里一直想為台灣盡份心力，回報當年台灣在日本311大地震中的協助，因此有了這場公益演唱會。曾在台中歌劇院舉辦過演唱會的麗明營造董事長吳春山，也將在演唱會上登台獻唱，吳春山說自己從小就愛唱台語老歌，而這些歌曲大多來自日本演歌，透過《2024日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會》，讓台日用歌曲交流，並且一起為公益盡份心力。《2024日本演歌大賞-台日慈善公益演唱會》12月22日下午六點半在台中好運來洲際宴展中心登場，售票地點有「好運來洲際宴展中心」、「阿秋大肥鵝海鮮樓」、「阿秋大肥鵝健康店」，每張票價1,500元(內含200元餐飲抵用券)售完為止，售票所得將捐贈給「台灣老樹救援協會」與「台灣行動菩薩助學協會」。