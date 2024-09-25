113年坡地金育獎頒獎 臺中市及嘉義縣獲分組冠軍

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▲113年「坡地金育獎」頒獎典禮，今(25)日在張榮發基金會國際會議中心舉行。（圖／主辦單位提供）

▲113年坡地金育獎今日舉辦頒獎典禮，由嘉義縣獲縣市組冠軍。（圖／主辦單位提供）

113年「坡地金育獎」頒獎典禮，今(25)日在張榮發基金會國際會議中心舉行，一年一度盛會再度匯聚保育山坡地的水保英雄，並表彰卓越貢獻團隊與個人，由臺中市、嘉義縣分別獲得直轄市與縣市組冠軍，各獲160萬元獎金。「坡地金育獎」頒獎典禮主軸，延伸農業部推動的「韌性、智慧、永續、安心」四大農業行動策略，並展示各得獎團隊的創新成就與具體實踐。農業部強調，為推動各縣市積極進行的山坡地保育工作，每年都會透過「坡地金育獎」，公開獎勵表現傑出機關。今年評比結果揭曉，由臺中市及嘉義縣獲得直轄市與縣市組冠軍，各獲得160萬元獎金。第二名為臺北市及宜蘭縣各獲110萬元獎金；第三名為新北市及屏東縣各獲90萬獎金。另縣市第四至六名則為苗栗縣、雲林縣及南投縣，分別獲頒70萬、50萬、40萬元獎金。此外，本次考核成績進步幅度最高的前三縣市，分別為臺中市、屏東縣及苗栗縣政府，將頒發激勵獎，獎金各為20萬元。農業部也另頒發獎牌予六組績優水土保持服務團、六名績優鄉(鎮、市、區)公所及三名績優警政機關，感謝第一線工作人員的辛勞與付出。農業部表示，在全體水保英雄的努力之下，112年山坡地的違規開發利用行為，共查獲2,136件違規案件，裁罰達1億1,718萬元，移送司法偵辦案件有68件。在基層從業人員日以繼夜的付出下，讓心存僥倖的人都無所遁形。農業部進一步補充，臺灣山坡地資源豐富，是推動農業發展的重要基石，惟山坡地保育、利用與管理工作，涉及自然環境的保護和永續發展，是一項既複雜又具挑戰性的任務，希望這些挑戰得以成為坡地保育的動力來源；以「韌性」應對環境變遷，「智慧」提升管理效能，「永續」確保資源的長期利用，並以「安心」作為坡地安全的核心價值。期待山坡地保育的夥伴與全國民眾持續努力，善用寶貴資源，推動永續的發展策略，確保未來世代能在穩定的環境中繁榮共生。