新新併委託書戰！新光金董座有信心超標　「富爸爸」未來也願增資

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新光金控將於10月9日召開股東臨時會，討論台新金與新光金換股合併案，反對與同意兩派也展開委託書徵求戰，對於是否有信心讓「新新併」通過？新光金控董事長魏寶生今（25）日出面表示，「委託書一定會超標，這也肯定的」，他必須要讓股東臨時通過，更希望金管會同意，但金管會總是有主管機關的立場，就是盡量去溝通，把要做的事可行的事，獲得投資人及主管機關認同，而合併後，「更富有的爸爸」台新金也會支持未來新光人壽的增資。魏寶生今日與新光金總經理陳恩光、新光人壽資深副總經理、也是總精算師的林漢維共同出面，向股東喊話，尋求更多股東支持，希望讓「新新併」在10月9日股東臨時會順利通過。魏寶生透露，一年前他加入新光人壽，沒想到會有合併，只想3年任期如何做出成績，協助新光人壽，那時一直忙著跟人磕頭，忙著籌資，除了業績改善，資本適足率（RBC）6月底突破200%，就在努力想辦法增資。沒想到，7月1日還當了新光金董事長，且董事會第一次議案就是合併，自己非常期待這個合併案，魏還形容台新金是「更富有的爸爸」，合併將帶來效益，讓新光人壽面對2026新的會計準則，也更放心。他還說，新光人壽過去在銀行保險通路上業績落後，出現衰退，主要有2大因素，一是受到新光負面消息太多，還有RBC（資本適足率）未達標，尤其是在公股行庫也不願意上架新光人壽的新保單，當然，在自己金控旗下的新光銀的努力，還有台新銀行的支持，這1年來靠自己努力而在成績上有所突破。魏寶生更表示，合併之後，台新金對未來新光人壽增資也是肯定的，員工留任3年是最起碼的期限，這是很合理的期間，而且一體適用，包括業務員，希望大家都留下來。在合併後，由於新光人壽仍有超過一半的資產及獲利占比貢獻，因此，只要把合併之後的新壽RBC維持在200%以上，2026年接軌一定可過關。新光金總經理陳恩光也提到，金融業要「打亞洲盃」，主管機關一直很鼓勵透過合併壯大規模，台新金與新光金希望透過合意來作為好典範，希望質量都能提高，質量這要靠綜效，當時新光金也有去作DD時，發現互補性在各子公司都有，尤其人壽的銀保通路，再加上台新的財富管理，如虎添翼，而在規模變大之外，業務分散多、賺錢口袋也變多，這有利於未來的資本充實，將更樂觀其成。另外，魏寶生指出，8月以後新光人壽的RBC也在200%出頭，距離250%仍有大段距離，未來增資一定要有，只是剛來時，專注在發行次債，未來不只發和金管會承諾尚未達成的5億，要發更高，另一方面，即使現增，也會訂定對股東有利的價格。新光人壽資深副總林漢維也談到新光人壽難處，資金成本還是高，畢竟有1/3是高利率保單，負擔還是很重，這個要隨著時間解決。另一方面，也要調整產品結構，例如堆高CSM。至於在10月9日股東臨時會是否有信心通過「新新併」？魏寶生強調，「我必須要讓股東臨時會通過」，還說「委託書一定會超標，這也肯定的」，更希望金管會可以同意，但金管會總是有主管機關的立場，就是盡量去溝通，獲得投資人及主管機關認同。