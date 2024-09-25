害怕被罷免！ 藍營F4投棄權票挨轟 羅廷瑋政治經歷曝

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藍白立委昨（24）日於立法院程序委員會聯手擋下中央政府總預算案，不料國民黨立委羅廷瑋投票時竟棄權，引發藍營不滿遭砲轟。作為國民黨「F4」新世代之一，深具潛力的羅廷瑋過往政治經歷甚為順遂，2014年以25歲之齡當選里長後，憑其年輕形象先當選台中市議員、後又於2024年高票當選立委。因此，跑票一舉讓藍營內外都十分意外。在各方責難之下，他於今(25)日已現身道歉，自請處分。羅廷瑋於2011年開始從政，起初擔任台中市議會前副議長陳天汶的助理，2014年以25歲之齡當選台中市南區工學里里長；2018年時，代表國民黨參選台中市第十一選舉區（東區、南區）市議員並當選，之後在2022年連任。羅廷瑋是國民黨「F4」之一，其稱號源於2024年立委選舉，羅廷瑋被提名參選立委，和時任立委候選人的國民黨台中市議員黃健豪、國民黨發言人廖偉翔和國民黨文傳會副主委林家興等人組成「台中F4」。在台中市長盧秀燕全力支持輔選下，最終以103630票、52.10%得票率，擊敗對手民進黨籍市議員江肇國（88674票、44.58%得票率）當選立委。但因其選區被視為綠大於藍，使得羅廷瑋在綠營於國會改革法點名罷免藍委時，成為「有可能」被罷免的對象，因此外界猜測，羅廷瑋這次是因為「怕被罷免」才投棄權票。羅廷瑋過去也曾因騷擾案和絕食抗議數度登上新聞版面。2019年4月，曾被時任民進黨台中市議員賴佳微指控言語騷擾，最後獲裁定不起訴；2020年台中火力發電廠2號機重啟，羅廷瑋與黃健豪一同在廠外絕食抗議，以被送醫治療告終。作為台中市第六選區（中、西、東、南區）現任立委，如今羅廷瑋又因跑票事件挨批背骨，針對棄權行為，他於今（25）日清晨在臉書發道歉文，也現身受訪道歉，提出四點反省，不僅對支持者與黨團同志鄭重道歉；也已自請處分，對於所有處分「一定全然接受」，更表示自己未來在監督執政黨，將會堅守崗位，捍衛人民的權益。