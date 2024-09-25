民進黨討論助理費案　林宜瑾視一審判決、6連霸議員遭停權半年

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近來頻傳立委、議員詐領助領費案，對此民進黨今（25）日晚間廉政會開會討論包括台南市立委林宜瑾、新北市議員林銘仁與前議員高敏慧等人，會中決議林銘仁涉詐領助理費案將立案調查，林宜瑾已立案待一審判決，而一審有罪的高敏慧停權6個月，也藉提醒民進黨從政者不要亂搞，「廉政會不會『和稀泥』」。民進黨廉政會今晚針對近期民代涉入詐領助理費案進行討論，會後廉政會主委邱駿彥受訪時表示，針對林銘仁詐領助理費案，今日先立案，依照廉政條例一審判決有罪就要除名或停權，收押禁見還沒有要處分，而相較於過去鄭文燦與邱莉莉赫赫有名、動見觀瞻，因此收押禁見後馬上就做出停權處分，但對一般黨員還是依照廉政條例處理。關於林宜瑾部分，邱駿彥指出已立案調查，因為人已經交保，依照程序規定要給當事人辯護的機會，而林也有回函說明希望等判決確定再做處理 ，但是判決確定要三審，但不能等到那麼久，因此將視一審判決再做決定。邱駿彥也說，詐領助理費問題看來是歷史共業，很多議員都是這樣處理 ，檢察官認為此風不可長所以非常嚴格，而法院對此判決有改變趨勢 ，檢察官通常用貪污罪起訴，但若助理費所得小於支出，加上並非落到私人口袋，法院就不會以《貪污治罪條例》處理，而是用偽造文書，但起訴是貪污治罪，對民進黨形象還是有影響，就必須要停權處分，但就不會像鄭文燦案那麼久。至於一審判決有罪的高敏慧，邱駿彥表示，今天廉政會決議停權6個月，而其已經被關在監獄裡，停權也沒有太大影響。最後邱駿彥也提醒民進黨從政者，民進黨已經第3次執政，而執政太久一定會出現問題，廉政會就是希望把問題找出來，給警惕大家不要隨便亂來，「廉政會不會『和稀泥』」。