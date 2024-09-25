心機橘貓使出「親親甜招」賄賂！鐵面評審下秒被攻陷：好啦冠軍

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▲▼原先鐵面無私的評審賴瑞，最後敗給橘貓的甜蜜攻勢，當場宣布橘貓獲得冠軍。（圖／翻攝自TikTok）

美國佛州近日有貓咪組織舉辦品種貓選美比賽，其中一隻異國短毛橘貓為了在比賽中脫穎而出，竟以「親親行動」攻陷冷面評審，鐵面無私的評審在被橘貓熱情擁抱一番後，也只好當場宣布這隻貓貓拿下冠軍，影片曝光瞬間吸引超過200萬點閱數。美國貓咪組織「New Vision Cat Club」近日在佛州坦帕市舉辦品種貓選美比賽，這項每年都會延續的傳統，深獲當地民眾及網友的支持。而該組織近日在官方社群網站中發布一支貓咪賄賂評審的可愛片段，只見評審賴瑞（Larry Adkinson）當時正在評選異國短毛貓項目，竟被一隻橘貓「當眾討好」。賴瑞當時正在向場觀眾講解貓咪的毛色與質地，這時參賽橘貓突然趴到賴瑞肩膀上，還不斷抱住賴瑞的脖子撒嬌狂親，原本面無表情的賴瑞，見到橘貓如此熱情，也忍不住露出微笑，兩人的互動融化現場觀眾。而原先鐵面無私的賴瑞，最後更敗給橘貓的甜蜜攻勢，當場宣布評選結果，「經過那一吻，我想也沒什麼好說的，這隻小貓咪是第一名。」該片段獲得超過200萬點閱數，網友們紛紛笑翻直呼，「這隻橘貓真的聰明」、「這是要怎麼拒絕啦」、「直接拿冠軍是有原因的」。