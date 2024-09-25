教育部卸任高官轉當學校校長　專家說明潛在利弊

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4所大學由於短報招生缺額，導致回流分發入學管道的名額不實，教育部對此分別祭出懲處措施。其中佛光大學公告，新任校長候選人收件昨（24）日截止，將以遴選委員會選出新任校長。不過回顧該校歷任校長，包括請辭的何卓飛，以及更早的楊朝祥都曾擔任教育部要職，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今（25）日接受《NOWnews今日新聞》記者電訪提到，確實是有教育部卸任的官員擔任學校校長的現象，並且說明其中潛在的利弊。文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學相繼爆出短報招生缺額，以致回流名額不實，4所大專校院除了均被函文扣減招生名額，教育部並且針對個別情況降低補助經費與獎補助款等處分，而且負責決策的人員也會被提報至私校諮詢委員會追究行政責任。高教司長廖高賢對此也在本週表示，上述違規案件屬於行政裁罰，依照規定要讓身為校長的當事人陳述意見，教育部目前已經發文4所大學校長，最快本週就會依照《私立學校法》公布懲處結果。佛光大學原校長何卓飛請辭，原副校長藍順德也已自行請辭離任，原招生長王宏升調離現職，目前是由另外一名副校長林信華代理校長職務。佛光大學公告，昨日截止徵求校長候選人作業，後續將以遴選委員會選出新任校長，主任秘書陳衍宏今日透過文字回應《NOWnews今日新聞》記者，董事會此前布達接受校長何卓飛的辭呈後由副校長林信華接任代理校長，依法啟動校長遴選機制，在此期間如常運作校務行政與教學。回顧佛光大學近兩任校長，深陷缺額爭議請辭的何卓飛曾在2004年至2007年擔任教育部體育司（現為體育署）長，接著2007年至2012年擔任高等教育司長，後來2013年至2017年擔任教育部體育署長；更前一任的楊朝祥1986年至1989年擔任教育部技術及職業教育司長，接著1989年至1994年擔任教育部常務次長，後來1999年至2000年擔任教育部長。不僅如此，2003年至2004年佛光大學代理校長趙麗雲，也在1978年至1991年擔任教育部科員、專員、科長、視察、專門委員、副司長等職務。針對卸任教育部官員擔任學校校長，侯俊良表示，確實是有這個景象，潛在利弊在於獲取相關資源會比其他非同類型的校長還要有利與容易，相較之下就有可能損及其他學校的權益，不過這些都是盡力要去避免的情況，因此之前全教總也曾呼籲，卸任的教育部官員間隔一定的年限才能轉任校長，除了為了維持公正性，也讓外界對於他們的專業度與信賴度給予較多肯定的價值。