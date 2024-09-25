即將進入10月！3生肖「秋冬財運」旺到爆　這位工作運也逆襲飆升

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▲生肖鼠與戀人、家人的關係，將會讓財運獲得大進展。（示意圖／ NOWnews資料照）

9月進入尾聲，即將迎來10月，也代表秋冬時期將到來，不少人都相當關心自身運勢。命理專家小孟老師就點名，有3個生肖在秋冬將會財運大飆升，其中第一名生肖蛇，正財、偏財運都會大幅發展，越冷財運就越強，生肖虎則財運與工作運一起飆升。屬虎之人在秋冬時期可以表現出比較豐富的創意能力，有機會藉此替自己獲得財富，在工作服務方面，也能以較聰明、有效的表現方式展現，提升自己的財務狀況，因此工作運與財運皆會跟著飆漲。屬鼠之人在秋冬時期，身邊的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若是經營家族事業，能與家人更有效地溝通，進而提升財務水平，生肖鼠與戀人、家人的關係，將會讓財運獲得大進展。屬蛇之人在秋冬時期，藝術方面會有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，藉此增加許多收入來源，更有機會取得投機方面的偏財運，不只正財運會獲得大幅提升，偏財運也會跟著發展，荷包大豐收。