陳致遠打假球還高喊「過去了」　陳沂轟罪大惡極：誰跟你過去？

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▲陳致遠2009年涉假球案，如今卻希望過去的就讓他過去。（圖／翻攝自陳致遠臉書）

▲陳致遠（右）假球案後和老婆林秀琴（左）成為通告藝人。（圖／翻攝陳致遠&林秀琴的樂fun人生臉書）

▲周思齊引退儀式上繞場一周，並鞠躬向全場致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

▲陳沂痛批陳致遠「罪大惡極」。（圖／翻攝陳沂臉書）

中信兄弟球星周思齊「周董」上週舉辦引退儀式，氣氛溫馨感人，球迷哭得一把鼻涕一把眼淚，但就在此時曾涉嫌打假球的前兄弟球員陳致遠，在臉書分享球員時期的影片懷念過去，立刻被球迷砲轟，他理直氣壯說，希望過去的就讓他過去，對此網路紅人陳沂在臉書抨擊，「身為加害者的陳致遠，你是永遠打假球的K金戰士，誰跟你過去？」過去曾有「黃金戰士」之稱的陳致遠在周思齊引退時，於臉書分享一段影片，並寫道，「當時我們真的很嗨。」立刻引來球迷撻伐，「你真的沒資格發這種東西」、「打完假球靠老婆養」、「你怎麼好意思？打假球閉嘴」。而陳致遠也沒在客氣，直呼這是他的平台，「我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了。」隨後又發文表示，「別人的嘴我們真的是無法管。」對於這番「大膽」的言論，時常公開評論時事的陳沂也在臉書寫下長文，「我覺得陳致遠沒搞懂什麼叫言論自由欸，網友說你沒資格，不是說你不能po文緬懷，是說你怎麼好意思發文蹭兄弟象。當年你打假球，嚴重傷害台灣棒球環境，更傷了無數球迷的心。讓兄弟象變成黑象是你，現在竟然還高調出來蹭，怎麼可以有這麼不要臉的人啊？」並提及當時檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」來形容陳致遠的所作所為，陳沂痛批，「陳致遠2009年涉嫌打假球，參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，他始終否認有收賄，但最終高等法院二審宣判，陳致遠配合組頭放水，打了3場假球，收了280萬，被判刑6個月得以易科罰金。反觀周思齊當年拒絕打假球，彭政閔也曾經跟他們說過，要努力把球打好，才是唯一可以把球迷找回來的方法，周思齊也在引退儀式上對球迷和學弟們喊話，「如果有一天，跟我們的小兄弟們在牌桌上相遇的話，請你跟他們說，我們一起回家去練球好不好。」