尼斯湖水怪最新影像曝？民宿拍下詭異波動　怪物獵人稱水怪有2隻

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尼斯湖水怪的討論歷久不衰，主要原因就在於不時會有新的目擊影像以及目擊者的說法傳出。最新又有一間尼斯湖北岸民宿的室外攝影機，拍到湖面上出現一股巨大的波紋尾流，怪物獵人奧法達（Eoin O'Faodhagain）相信這就是尼斯湖水怪存在的證據，且奧法達認為根據影像來看，尼斯湖水怪可能不只一隻。根據《紐約郵報》報導，尼斯湖北岸一間「Airanloch Bed & Breakfast」民宿，其架設的室外攝影機近日拍到尼斯湖面上的異狀，湖面上的波紋顯示水下似乎有某種生物游過，且似乎有某種凸起物偶爾會微微露出水面。由於在水面其他位置也有看到類似現象，以堅信尼斯湖水怪存在聞名的怪物獵人奧法達，認為這又是一起最新事證，「什麼樣的生物，能夠引起水面如此的波動？」且從影片看來，奧法達認為尼斯湖水怪可能不只一隻。《紐約郵報》報導指出，奧法達曾聲稱兩度目睹尼斯湖水怪，不過多年來，科學家和其他專家大多將所謂的尼斯湖水怪目擊事件，稱為騙局或是目擊者的一廂情願，將看到的其他動物當成是尼斯湖水怪。