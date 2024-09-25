少子化又逢108課綱　EdYouth喊話教育部落實減班、導師加給等訴求

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一年一度的教師節將至，EdYouth台灣一滴優教育協會今（25）日提出，少子化的趨勢之下應該減少班級人數，而且隨著因應108課綱、《學生輔導法》修法，也要增加開設多元選修的教師鐘點費、落實導師加給，以及簡化校內外教師申請諮詢資源流程等，獲得全國教師工會總聯合會、國教行動聯盟、國民黨立委廖偉翔與萬美玲一致呼應上開訴求。EdYouth理事長李瑞霖今日在記者會上指出，410（1994年4月10日）教改當中，眾多專家學者皆有提倡「教育精緻化」，希望藉由每班人數降至30人，使得教師教學品質與學生學習效能提升，不過時至今日，根據教育部國民中小學校概況統計，仍有不少學校班級人數接近40人，因此在少子化的趨勢之下，與其頻繁減班併校，「減少班級人數」更是當務之急。此外，李瑞霖提到，多元選修在備課上往往耗時許久，教師每週僅有不到 900 元的鐘點費，若是計入備課時間，薪酬甚至未達基本工資門檻，因此教育部應以教師減鐘點、簡化行政程序，或是提供更多的經費補助，例如給予教師規劃校外課程場勘的加班費、車馬費等措施，減緩教師備課的壓力、增加教師的開課動機、支持教師實現他們規劃的課程，「教師要能夠感受到政府是支持他們開設多元選修課程的，才能提升多元選修的品質。」至於技術型高級中等學校，李瑞霖指出，產業界薪水遠高於學校教職，依照新的教招規定、教師歷經1年的產業界工作，雖能提升教學品質，但要回到教職的可能性不高，政府應該直面薪資結構、行政簡化等結構性困境。另一方面，EdYouth常務理事黃莨騰指出因應108課綱、《學生輔導法》修法，導師在工作過程當中面對的責任愈來愈大，而在EdYouth的觀察，除了教學，學生常向導師尋求有關學習歷程檔案的建議，導師另需督導學生早自習、午休、掃除工作，並且進行親師晤談，而且全校教師皆須肩負學生生活輔導、學習輔導、生涯輔導等任務，導師更是早期發現學生困擾的重要角色，然而導師費卻已12年未漲，維持每月3000元，額外增加的工作量與所得報酬顯失均衡。除此之外，黃莨騰認為，政府應該推廣校內外教師諮詢資源，能讓老師遇到教學、輔導管教、親師溝通等困擾，可以尋求專業人士建議協助重新定向，繼續在校園實質支持學生，政府亦應簡化申請流程，可以仿照大專院校預約輔導諮商的方式，透過線上系統預約，亦可參考民間諮商所，利用表單申請初談的方式，避免繁瑣的身分驗證、信件來往程序，最後始得面子問題成為教師求助的阻礙。對此，與會的全國教師工會總聯合會、國教行動聯盟、國民黨立員萬美玲與廖偉翔一致呼應EdYouth的各項訴求。全教總文宣部主任羅德水指出，30年以來教育環境變化不可謂不大，包括少子女化導致生源減少、高教擴充政策面臨學校退場壓力、政府提高對於私校的資源挹注，卻未同步增加公共化的要求、社會對於幼教與特教品質要求日漸增高，然而改善在第一線現場問題仍不符合大家期待，若要突破困境，台灣須有適應新的時代教育政策，包括降低師生比、增置校園安全人力、持續改善教師待遇等。羅德水強調，師資素質與教師士氣是影響教育品質的關鍵，師生權益並非零和關係，確保親師生的權益及其平衡，對於維護教育品質尤為重要，仍有無助的老師與無力處理校安問題的學校，還在等待政府的同理與支持。期待立法院與教育部在維護兒權、積極處理不適任教師的同時，並且尊重教師專業自主，重建友善校園與親師互信，致力減輕教師壓力，莫將學校當成施政提款機，才是維護學生受教權與教育品質的根本做法。