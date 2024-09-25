政治學者小笠原欣幸清大以中文授課　吸引台大、陽明交大旁聽生

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研究台灣政治逾30年、多次神準預測台灣大選結果的日籍學者小笠原欣幸禮聘成為清華大學榮譽講座教授，今（25）日舉行證書頒授典禮，他自9月初在人文社會學院學士班以中文開設的「台灣政治與選舉」、「台灣選舉研究」課程大受學生歡迎，吸引台灣大學、陽明交通大學等外校學生旁聽。清華大學指出，小笠原欣幸在清華大學人文社會學院學士班主任姚人多的邀請之下講學，今日除了舉行證書頒授典禮，兩人也以「台灣政局的未來」為題對談。小笠原欣幸表示，今天剛好是他來到清華大學滿月的日子，充份感受成為一名清華人，雖然以往長期在東京外國語大學授課的主題之一就是台灣政治，但以中文授課還是首次才有的經歷，對他來說是個新的挑戰，「人生就是要面對新的挑戰、迎接新的機會。」「從過去幾周的課堂來看，我當初的決定蠻好的。」小笠原欣幸感謝學生認真地參與他所開設的課程，包容不太流利的中文。他說如果能帶給學生更加多元的政治觀點，就已感到十分欣慰，「以後也請多多指教。」他對前來參加頒授典禮的師生做出深深地「日式」鞠躬。針對台灣學生與日本學生的差異，小笠原欣幸指出，兩地的學生都很認真，但來上他的課課程的清華大學學生原本就很熟悉台灣社會情況，比如談到本省、外省、客家、原住民等族群的不同政治傾向或地方派系，不需要用太多時間進行入門解說，就能直奔更深層的討論主題。清華大學表示，小笠原欣幸開設的「台灣政治與選舉」課程，原本預計收50名學生，不過開放選修馬上爆滿，除了人文社會學院，還有許多化學系、教育心理與諮商學系等系的學生搶修課程，就連台灣大學、陽明交通大學的學生都來旁聽課程，首堂課程座無虛席，教室後方也都站滿學生，第二堂課只好換到更大的教室。清華大學指出，另外一門「台灣選舉研究」則以研討的形式進行課程，學生必須提出課堂報告與討論事項，不過由於太多學生想要選修，超過原訂的20個名額，小笠原欣幸因而要求學生課前先交報告、說明修課動機，以及作為台灣公民想從這堂課程學到什麼？後來難擋學生熱情的他決定，只要有交報告的學生就全都可以修課。另外，清華大學說明，小笠原欣幸看到台下的學生對他談到的投票行為與選舉分析都有十足興趣，產生許多有趣的互動，他也樂意分享同學更多對於台灣政治人物與選舉細節的觀察心得清華大學提到，小笠原欣幸30年以來曾為研究政治到訪台灣超過150次，也曾兩度在台北長住，但他表示以往經常忙著訪問候選人、拜訪競選總部與服務處，似乎還沒機會體會台灣生活，如今能有機會長住在綠意盎然的校園，終於可以品嚐台灣小吃、喝喝咖啡，也更認識新竹。清華大學校長高為元表示，台灣民主化的路很長，很多人為此流汗、流淚、流血，小笠原欣幸的政治觀察就像一面鏡子，幫助大家了解過往、現況，並且展望未來。清華大學人文社會學院長李卓穎指出，小笠原欣幸維持嚴謹的工作紀律，每天至少6個小時吸收台灣的政治資訊，而且多年堅守「保密、不介入、接觸候選人但不能影響選舉」的底線，獲得研究者與受訪者之間難能可貴的信任，從而確保選舉研究「可信、中立」，值得學生學習效法。清華大學人文社會學院學士班系主任姚人多坦言，小笠原欣幸互為多年舊識，後來2023年8月在日本東京參加研討會，自己得知小笠原欣幸剛從東京外國語大學退休，於是趕緊提出開課邀請，希望能為學校爭取這個傑出的學者。姚人多指出，政治學是人文社會學科當中重要的一環，清華大學一向致力禮聘優秀的學者，尤其希望滿足學生對於政治與選舉實務渴求的知識，找對老師十分重要。姚人多表示，小笠原欣幸對於台灣政治的研究素負盛名，而他不僅分析選舉民調，並且進行大量第一手訪談，姚人多也說，「準確分析上千萬人的政治立場，每一次大選都成功預測選舉結果，一定有他獨特的見解和功力。」清華大學指出，小笠原欣幸至少將在學校授課1年，姚人多期待，他能帶著學生田野調查，手把手地教導如何觀察與研究政治。另外，同時選修小笠原欣幸兩門課的人文社會學院學士班的四年級學生張佳安坦言，小笠原欣幸運用淺顯易懂的詞彙表達概念，而且分享很多選舉與調查訪問的經驗與故事，十分有趣，如果對方下學期再開進階課程，一定繼續選修。