大谷翔平無人能擋！超光速二壘打主播看呆　打破道奇高懸94年紀錄

LOL世界賽／PSG 2：1戰勝PNG！Maple有期許：拿個好成績不留遺憾

記者黃建霖/綜合報導

▲2024《英雄聯盟》S14入圍賽，來自PCS賽區的PSG TALON對戰巴西CBLoL 賽區的PNG，陷入苦戰，靠著中路「隊魂」Maple黃熠棠在2、3兩局使用阿卡莉打出好表現，最終以局數2：1獲勝。（圖／取自PSG Talon X）
▲2024《英雄聯盟》S14入圍賽，來自PCS賽區的PSG TALON對戰巴西CBLoL 賽區的PNG，陷入苦戰，靠著中路「隊魂」Maple黃熠棠在2、3兩局使用阿卡莉打出好表現，最終以局數2：1獲勝。（圖／取自PSG Talon X）
2024《英雄聯盟》S14入圍賽，來自PCS賽區的PSG TALON對戰巴西CBLoL 賽區的PNG，意外陷入苦戰，靠著中路「隊魂」Maple黃熠棠在2、3兩局使用阿卡莉打出好表現，最終以局數2：1獲勝。賽後Maple表示，今年PSG實力上比往年更強，也希望展望更遠的目標，不留遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PSG陷入苦戰　1：2險勝PNG

今天PSG首局發揮有些荒腔走板，不僅BP選用上沒有跟上版本，選手發揮也打得比較保守，聯動不足。另外，球隊節奏帶動者JunJia首局在判斷上也有待加強，因此意外先輸給了PNG。

不過2、3局，老將Maple展現價值，選用自己擅長的英雄阿卡莉，並在團戰碰撞上打出精彩表現，決勝局繞後秒對方AD、龍坑直接一打三，團滅對手，幫助PSG在驚濤駭浪中擊敗PNG。

Maple帶隊逆轉　判不留遺憾

Maple賽後受訪時表示，今天是第一場比賽，第一局PSG打得有點緊張，因此在該進攻時都在和對方發育，在2、3局他們決定選比較能打架的陣容，才打出擅長的風格。對於選擇阿卡莉這名英雄，Maple說這是自己的自信角，而且這個版本法師裝備被改強，因此他覺得這是比較不錯的選擇。

這一支PSG被外界所看好，甚至國外賽評都認為有機會挑戰8強，對於外界的期待，PSG可能感受到了一些壓力，今天並沒能完全展現實力，而且這個版本的理解上，他們還有一些需要改進的部分。

對於今年的PSG，Maple說：「我們實力上比前幾年來得更強，今年想要把目標放得更遠，想辦法拿個好成績，不留遺憾。」

▲PSG打野選手JunJia。（圖／取自PSG X）
▲PSG打野選手JunJia。（圖／取自PSG X）

LOL世界賽／PSG有望殺進8強！入圍賽前分析　全隊Keyman是「他」

LOL世界賽／入圍賽今晚開打！「賽制、賽程、隊伍、直播」一次看

子瑜呆萌打lol：我選輔助！拉哥哥彩瑛組隊英雄聯盟：SUP比較簡單

LOL／PSG將以「PCS第一種子」進軍世界賽！教練：進正賽是基本的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生