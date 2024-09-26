台北射擊大獎賽／楊昆弼、劉宛渝雙金聯手　不定向飛靶混雙再奪金

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中華巴黎奧運男、女國手楊昆弼、劉宛渝分別拿下不定向飛靶個人賽金牌，兩人再度聯手出擊，再度贏得不定飛靶混雙金牌。不定向飛靶混雙比賽進行3輪，男女選手每輪各打25盤，最後合計兩人分數定勝負。楊昆弼開賽第2發就失手，隨後連續命中23盤，第1輪就射下24分高分。劉宛渝則是倒吃甘蔗，前2輪分別射下22、23分，第3分射下25盤滿靶，最後兩人3輪總分139分摘下金牌。澳洲2022年世界青年錦標賽金牌得主迪恩（Kiara Dean）在女子個人賽拿下銀牌，並且與2018年世界青年錦標賽金牌阿吉洛（Nathan Argiro）搭檔，2人第2輪都射下24分高分，一度將落後差距縮小至2分，只是最終仍不敵劉宛渝拉尾盤，最終以134分拿下銀牌。