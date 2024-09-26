Meta推便宜VR裝置、新款AR眼鏡！激勵股價升近0.9%　黃仁勳也按讚

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▲祖克柏現場戴上新一代AR智能眼鏡Orion。（圖／美聯社／達志影像）

臉書母公司Meta的「Meta Connect 」2024年度大會，當地時間25日在美國正式登場，由執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發表主題演講，推出廉價版虛擬實景（VR）視像頭戴裝置Quest 3S，以及新款智能眼鏡Orion，希望推動硬體部門Reality Labs的業務收入，連輝達（Nvidia ）執行長黃仁勳也出現在大會播放的影片中，試戴最新的Orion眼鏡。綜合財經外媒《CNBC》、《商業內幕》等報導，Quest 3S將於10月15日開售，售價由299美元起跳，比起先前的Quest 3（499美元）便宜不少，但後者使用的鏡頭、螢幕也比較出色。報導指出，Meta將Quest 3S定位為多功能電腦，強調了Quest 3S運作app的能力，並非僅僅只是遊戲相關設備，希望能與蘋果售價3499美元的混合實境頭戴裝置「Vision Pro」一較高下。雖說Quest 3S性能比Quest 3略遜一籌，但起售價直降200美元，幾乎只需蘋果Vision Pro的1/10不到，性價比相當高。此外，Meta還展示新一代配合擴增實境（AR）的智能眼鏡Orion，祖克柏同樣希望消費者，可以把Orion視為多用途電腦產品，聲稱Orion的用戶能用它玩遊戲、以多視窗執行多項任務，並透過真人化身參與全球性的視訊會議等。報導提到，輝達執行長也出現在Meta Connect活動播放的影片中，搶先試用了Orion眼鏡，大讚它非常輕巧、在包含亮度、色彩對比度、視野等技術方面表現極佳。除了上述硬體新品，Meta 也更新了其聊天機器人Meta AI的功能，讓用戶能透過語音方式進行互動，而非僅憑書面文本。用戶現在能透過Messenger和Instagram 等Meta的應用程式，與Meta AI進行語音對話，並下達指令讓AI進行功能操作。此外，Meta還使用了英國資深女星茱蒂丹契（Judi Dench）、美國女演員克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）、美國職業摔角選手約翰希南（John Cena）、美國饒舌歌手奧卡菲娜（Awkwafina）等名人的電腦生成音，供使用者選擇。這項新功能將於下個月搶先在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的WhatsApp、Instagram、Facebook和Messenger上開放。相關產品曝光後，激勵Meta股價25日升0.88%。報導還特別提到，在Meta AI消息宣布的前一天，ChatGPT的製造商Open AI才剛宣布，為付費用戶提供先進的語音功能。