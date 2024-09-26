空襲只是前菜？以色列參謀長：為後續進軍黎巴嫩之地面行動準備

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以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突持續升高，黎巴嫩並指控自以色列23日發動大規模空襲以來，已經造成569人死亡，近50萬人流離失所。這還沒完，有外媒報導稱，以色列軍事參謀總長週三並告訴以國部隊，針對黎巴嫩的空襲，將繼續為「可能的地面行動」做好準備，並摧毀真主黨的基礎設施。根據《路透社》報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi），當地時間25日在以黎邊界告訴部隊：「你們聽見空中的噴射機，我們幾乎一整天都在進行攻擊，這既是為了讓你們可能進入（黎巴嫩）做準備，也是為了繼續弱化真主黨。」哈勒維表示，真主黨擴大火力範圍，將面臨「非常強勁」的回應，以軍部隊須做好準備，不斷打擊真主黨，目標非常明確，就是讓以色列北方的居民都能安全返回家園：「為了實現這個目標，意味著你們的軍鞋將踏入敵方領土，攻入真主黨準備作為大型軍事前哨的村莊。」報導指出，這些言論進一步加劇了以色列將對黎巴嫩南部發動地面襲擊的揣測，儘管目前仍無法確定，這是否真的代表以軍將發動地面入侵，又或者是為了向真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）施壓，要求接受停火並將部隊從邊境撤出。報導也提到，當天稍早，以軍2個預備役旅被召集到邊境，以色列國防軍北方司令部司令戈爾丁（Ori Gordin）聲稱，必須為後續行動做好充分準備。