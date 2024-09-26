陳致遠懷念兄弟象「當時我們很嗨」　愛爾達怒轟：打假球豬狗不如

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▲陳致遠早年涉犯假球案，如今希望過去的事就讓它過去，澈底惹毛球迷。（圖／陳致遠臉書）

▲陳致遠離開球壇後曾經轉行開燒烤店，並和老婆林秀琴接節目通告賺生活費。（圖／陳致遠臉書）

▲愛爾達小編一篇文意有所指，逾5萬名網友按讚支持。（圖／愛爾達臉書）

前兄弟象球員陳致遠14年前涉入假球簽賭案，被譏諷「黃金戰士」變「黑金戰士」，他近日似乎有感中信球星周思齊引退，發文懷念職棒時期的點滴，寫下「當時我們真的很嗨」，一番話遭致輿論洗版撻伐，連愛爾達電視台都怒罵：「打假球豬狗不如！」蜂擁超過5萬人按讚。昨天深夜，愛爾達體育家族臉書發文：「再說一次，不受時空背景物換星移，打假球，豬狗不如。沒什麼好委屈的。委屈是的球迷、跟從業人員。」貼文才發布半小時，按讚數迅速破萬，超過3千人留言、近2千次分享。雖然愛爾達沒有指名道姓，但發言被網友讚翻，「怎麼訂閱？ 我要訂了」、「小編今天好兇，我喜歡」、「愛爾達我大哥，不枉費我多年的訂閱仔」、「小豬小狗那麼可愛，不可以侮辱他們啦」、「終身訂閱愛爾達」、「明天股票下單愛爾達」、「唯有經歷過那段黑暗時期的人，才懂現在中職重回榮景有多麼可貴，希望大家好好珍惜！」陳致遠24日在臉書個分享一段過去兄弟象球員為誠泰眼鏡蛇隊應援的影片，寫下：「老傳統，老戰友，當時我們真的很嗨！」點燃眾多球迷怒火，紛紛翻出他打假球被判刑的黑歷史謾罵，對此，陳致遠回應：「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他（它）過去了，我還是謝謝你們進來留言。」怎料，陳致遠一句「過去了就讓他過去了」讓球迷更火大，「誰跟你說過去就過去了」、「是！這你的平台，你也有言論自由，但你沒資格也不夠格，再去觸碰任何有關棒球的事物，畢竟你曾經傷害棒球、台灣的職棒，希望你有自知之明」、「誰跟你說過去就過去了」、「職棒毒瘤」、「最沒資格說話的人，傷害了多少象迷的心」、「無恥啊！」