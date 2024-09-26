台積電昨日站上千元關卡、三大法人加碼1.2萬張　台積電ADR連3漲

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台北股市昨（25）日開高走高，終場大漲330點或1.47%，收在22761.6點，持續站在季線上方，成交量4362億元。其中台積電開盤立即站上1000元大關，終場收在1005元。而台積電ADR昨日也持續走高，上漲0.2%，收在182.35美元，連續3天走高，較台北交易溢價15.6%。觀察台積電近期法人進出動態，外資連5日加碼，昨日加碼9857張，累計加碼48168張；投信由賣轉買，昨日買超176張；自營商也同樣由賣轉買，昨日買2251張，三大法人昨日合計加碼12284張。投資人觀察聯準會官員會不會進一步釋出利率政策的線索，美股四大指數昨日漲跌互見，道瓊指數下跌293.47點或0.7%，收41914.75點；那斯達克指數上漲7.68點或0.04%，收18082.21點；標普500指數下跌10.67點或0.19%，收5722.26點；費半指數上漲40.75點或0.80%，收5132.52點。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲0.38美元或0.21%，收在182.35美元，換算成新台幣約為1161.79元，溢價率為15.6%；日月光ADR上漲0.07美元或0.69%，收在10.19美元，換算成新台幣約為162.31元，溢價率為2.4%；聯電ADR上漲0.08美元或0.93%，收在8.69美元，換算成新台幣約為55.37元，溢價率為1.59%；中華電信ADR下跌0.03美元或0.07%，收在40.03美元，換算成新台幣約為127.52元，溢價率為0.81%。