賴清德下軍令要綠委院會全勤　黃揚明曝內幕：講給這人聽的

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明年度中央政府總預算案被藍白黨團聯手表決退回，總統暨民進黨主席賴清德25日於中常會下達軍令，強調立院黨團為作戰第一線，務必遵守三項作為，第一，黨團會議全員到場、全程參與；第二，委員會、院會與程序委員會黨團成員需全勤參與；第三，黨團成員服從黨團指揮，貫徹團結精神。對此，資深媒體人黃揚明指出，因上週五總預算表決被退回，民進黨立委王世堅不在現場，所以這些話是講給王世堅聽的。黃揚明25日在節目《國民大會》表示，每個政黨都有動員能量，但直接在中常會下令開戰，這種感覺有點有趣。黃揚明指出，蔡英文政府當初要開放萊豬時，不僅下令全黨一致通過，還先把立委找來台北賓館進行溝通，但當時仍有立委跑票，因此被停權3年。黃揚明點出，賴清德200多天不進議會，這就是他的性格，而現在就是同樣的氛圍，「他們51席就算輸，也要輸得有價值，51席每一票都要投下去，都要在現場。」黃揚明也認為，其實賴清德這席話是講給王世堅聽的，因為上週五總預算表決被退回，當時王世堅人不在現場。