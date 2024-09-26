燕子颱風80%生成「貼著台灣北上」！最新路徑、風雨最大時間曝光

燕子颱風生成機率高達80%！最近台灣仍處於熱低壓帶的大環境下，秋颱危機還沒解除，氣象專家林得恩在臉書表示，準燕子颱風暴風圈大，如果生成的話至少中颱以上，風雨最明顯會落在下週二、週三；中央氣象署也提到，燕子颱風可能會在週末變成颱風，屆時將貼近東半部外海一路偏北前進，民眾要隨時注意觀測最新天氣預報。
中央氣象署表示，今天以及週五受到東北風的影響，水氣增多，今天北部、東半部有局部短暫陣雨或者雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週六、週日東北風再加強，加上熱帶性低氣壓或準燕子颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部有局部大雨機率。
氣象署說，週一至週三熱帶系統更靠近台灣，全台各地都有機會下雨，但北部、東北部有陣雨或雷雨，並且有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
準燕子颱風80%生成靠近台灣！最新路徑、風雨最大時間曝光
至於準燕子颱風的最新動向，氣象署提到，目前仍然是為一般熱帶雲簇，這兩天有機會變成熱帶性低氣壓，接著在週末變成颱風，強度是中颱以上，由於目前該系統較靠近台灣東南部外海，預估生成之後會貼著台灣東半部外海一路偏北前進，路徑有些預測北上過程偏西、有些偏北，目前仍有諸多不確定性，但下週一至下週三是最靠近台灣的時刻。
氣象專家林得恩老師也在臉書提到「從今晨最新數值模式模擬結果顯示，目前於琉球群島一帶的熱帶擾動系統的發展，最快在週六就會對台灣造成影響，增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率高達80%，非常有可能是今年第17號颱風燕子。」
林得恩表示，準燕子的颱風暴風圈大，強度至少在中颱或以上，並逐漸向台灣靠近當中，由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範，預估降雨最大會落在下週二、三，要到週四之後，才會逐漸趨緩。
氣象粉專台灣颱風論壇也提到「日本琉球南方低壓系所處的環境比較適合增強，預計週末左右有機會成為颱風，以目前資料研判，預計在下週二左右抵達台灣附近，但後續是侵襲台灣，或是北上掠過，目前仍難以評估，需要再幾天時間觀察，但可以預期的是，下週一至週三，北部、東部都會非常容易下雨，要安排室外活動的民眾要特別注意！」
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氣象署說，週一至週三熱帶系統更靠近台灣，全台各地都有機會下雨，但北部、東北部有陣雨或雷雨，並且有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
準燕子颱風80%生成靠近台灣！最新路徑、風雨最大時間曝光
至於準燕子颱風的最新動向，氣象署提到，目前仍然是為一般熱帶雲簇，這兩天有機會變成熱帶性低氣壓，接著在週末變成颱風，強度是中颱以上，由於目前該系統較靠近台灣東南部外海，預估生成之後會貼著台灣東半部外海一路偏北前進，路徑有些預測北上過程偏西、有些偏北，目前仍有諸多不確定性，但下週一至下週三是最靠近台灣的時刻。
氣象專家林得恩老師也在臉書提到「從今晨最新數值模式模擬結果顯示，目前於琉球群島一帶的熱帶擾動系統的發展，最快在週六就會對台灣造成影響，增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率高達80%，非常有可能是今年第17號颱風燕子。」
林得恩表示，準燕子的颱風暴風圈大，強度至少在中颱或以上，並逐漸向台灣靠近當中，由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範，預估降雨最大會落在下週二、三，要到週四之後，才會逐漸趨緩。
氣象粉專台灣颱風論壇也提到「日本琉球南方低壓系所處的環境比較適合增強，預計週末左右有機會成為颱風，以目前資料研判，預計在下週二左右抵達台灣附近，但後續是侵襲台灣，或是北上掠過，目前仍難以評估，需要再幾天時間觀察，但可以預期的是，下週一至週三，北部、東部都會非常容易下雨，要安排室外活動的民眾要特別注意！」