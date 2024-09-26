燕子颱風80%生成「貼著台灣北上」！最新路徑、風雨最大時間曝光

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▲今天開始水氣增多，北部、東北部都有短暫陣雨或者雷雨；週末東北風增強，水氣持續變多；下週則是有熱帶低壓系統影響，降雨區域、強度仍會變化。（圖/中央氣象署）

▲氣象專家林得恩表示，準燕子的颱風暴風圈大，強度至少在中颱或以上，並逐漸向台灣靠近當中，預估風雨最大時間落在下週二、三。（圖/林老師氣象站）

▲日本琉球南方低壓系所處的環境比較適合增強，預計週末左右有機會成為颱風，路徑目前是撲台還是貼著台灣北上，還有待觀察。（圖/台灣颱風論壇臉書）

燕子颱風生成機率高達80%！最近台灣仍處於熱低壓帶的大環境下，秋颱危機還沒解除，氣象專家林得恩在臉書表示，準燕子颱風暴風圈大，如果生成的話至少中颱以上，風雨最明顯會落在下週二、週三；中央氣象署也提到，燕子颱風可能會在週末變成颱風，屆時將貼近東半部外海一路偏北前進，民眾要隨時注意觀測最新天氣預報。中央氣象署表示，；週六、週日東北風再加強，加上熱帶性低氣壓或準燕子颱風外圍環流影響，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部有局部大雨機率。氣象署說，至於準燕子颱風的最新動向，氣象署提到，，路徑有些預測北上過程偏西、有些偏北，目前仍有諸多不確定性，但下週一至下週三是最靠近台灣的時刻。氣象專家林得恩老師也在臉書提到「從今晨最新數值模式模擬結果顯示，目前於琉球群島一帶的熱帶擾動系統的發展，林得恩表示，，由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範，氣象粉專台灣颱風論壇也提到「日本琉球南方低壓系所處的環境比較適合增強，預計週末左右有機會成為颱風，以目前資料研判，預計在下週二左右抵達台灣附近，