中國時隔44年再射洲際彈道飛彈！劍指美國之際　日護衛艦穿越台海

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▲中國還特別釋出25日發射之ICBM的「高清照」。（圖／翻攝自中國軍號微信）

中國解放軍25日向太平洋發射可攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM），被認為很可能是「東風-41」，為時隔44年首見，威懾美國的意味濃厚，日本、紐西蘭也陸續表達關切，聲稱中國軍事預算大增又缺乏透明度，此舉只會讓事態朝「令人不安」的方向發展。無獨有偶，日媒披露中國發射ICBM當天，日本海上自衛隊護衛艦「漣」號（さざなみ，Sazanami）也通過台灣海峽，意在維護航行自由。中國國防部25日上午透過官網宣布，解放軍火箭軍當天早上8時44分，向太平洋「相關公海海域」，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，並準確落入預定海域。據了解，中國很少在國際水域試射洲際彈道飛彈，一般都會選在偏遠的新疆或渤海，上一次此類行動要追溯到1980年5月，當時中國向南太平洋發射了一枚東風-5。儘管中國宣稱，此次發射是「年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」，但包含日本防衛省防衛研究所中國研究室長-增田雅之在內的專家都認為，解放軍證明具有核彈的機動發射能力，「全射程」又涵蓋美國本土，無疑是針對美國釋放出的強力訊息。增田進一步指出，中國5年前首度公開東風41，就是有意釋放「已可進入實戰化階段」的訊息。此外，美日韓、菲律賓、澳洲的同盟合作正持續加強，劍指中國，北京選在此時發射ICBM，很明顯就是在對美國釋放訊息。他也注意到此次中國發射ICBM前，數十架共軍戰機、無人機也在台灣周邊飛行。《美國之音》則引述前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）分析，此次發射恰逢聯合國大會在紐約舉行，這是衝著國際秩序發出的、相當直白的訊號，表明中國的忍耐是有限的，準備使用最強大的武器來威懾對手，或在必要時、威懾失敗時施以懲罰，同時也表達火箭軍貪腐等問題已解決。另一方面，根據《NHK》引述消息人士報導，日本海上自衛隊護衛艦「漣」號，在前往南海，參加與澳洲、紐西蘭的海上聯合軍演途中，也於25日由北向南通過台灣海峽，是日本海上自衛隊首度有護衛艦通過台海，主張航行自由。報導提到，此舉是岸田政府為了箝制中國軍事行動，經過內部檢討後做出的，但有關說法尚未獲日本政府證實。