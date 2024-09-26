北檢辦超思進口蛋案是為了「他」？媒體人預言結局

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。漏夜複訊後，今（25）日凌晨諭令秦語喬200萬元交保，並限制出境、出海。對此，媒體人謝寒冰認為，超思進口蛋案就這樣結束了，甚至秦語喬最後也不見得有罪，「這家公司好像是你們叫她成立的，卻說她詐騙」。謝寒冰25日在節目《大新聞大爆卦》指出，檢察官用加重詐欺去辦秦語喬，讓他質疑是在玩遊戲，因為對賴清德來說，這個炸彈一日不拆，在野黨一到選舉就說超思都不辦，所以這是在幫賴清德拆彈，能拆就趕快拆。他表示，秦語喬就是個人頭，但檢方卻把她當最重要的重犯。謝寒冰預言，超思案就這樣結束了，甚至秦語喬最後也不見得有罪，因為還需要很多證據，自己若是秦語喬，就請律師幫忙辯護一件事，「這家公司好像是有人叫她成立的，卻說她詐騙。」謝寒冰續指，更好笑的是亮采公司，該公司是做醫美的，卻找它買雞蛋，「到底是誰詐騙誰？」謝寒冰認為，這個案子會辦不下去，最後不了了之，到最後最倒楣的應該是那位專員，可能就是該專員要負責扛。而對賴清德和民進黨來說，就是拆掉一顆炸彈，在野黨以後若再罵，「就說我們有辦有查，司法公正之類」。