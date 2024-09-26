權值股領銜走高！台積電開盤漲5元、來至1010元　台股開盤漲79點

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投資人觀望氣氛濃厚，靜待聯準會官員進一步釋出利率政策的線索，導致美股四大指數昨（25）日漲跌互見，不過跟台北股市連動較高的費半指數依舊上漲，激勵台北股市今（26）日開盤持續走高，上漲79.82點、來到22841.42點，台積電上漲5元，預估成交量為5138億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.41點、來到270.59點，預估成交量為1369億元。今日開盤量大強勢個股：中櫃、潤隆、十銓、晶豪科、南亞科；開盤量大弱勢個股：亞光、全新、廣明、芯鼎、聯穎。權值股全數走高，昨日站上回千金股行列的權王台積電，今日開盤上漲5元、來到1010元；鴻海開盤上漲3.5元、來到192元；聯發科開盤上漲10元、來到1235元。投資人觀察聯準會官員會不會進一步釋出利率政策的線索，幾位聯準會官員將在未來幾天發表講話，他們可能會就央行降息計畫提供更多線索，市場重點關注聯準會主席鮑爾週四談話。此外，為了避免聯邦政府下月起關門，美國眾議院批准臨時開支草案，將移交參議院表決。最新臨時開支草案。讓美國聯邦政府可運作至12月20日。觀望氣氛導致美股四大指數昨日漲跌互見，道瓊指數下跌293.47點或0.7%，收41914.75點；那斯達克指數上漲7.68點或0.04%，收18082.21點；標普500指數下跌10.67點或0.19%，收5722.26點；費半指數上漲40.75點或0.80%，收5132.52點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.88%，蘋果下跌0.44%，Alphabet下跌0.49%，微軟上漲0.69%，亞馬遜下跌0.74%。半導體股普遍走高，輝達上漲2.18%，美光上漲1.88%，高通上漲0.79%，應用材料上漲0.27%，德儀上漲0.059%，AMD上漲2.34%。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲0.21%，日月光ADR上漲0.69%，聯電ADR上漲0.93%，中華電信ADR下跌0.07%。