SOGO大巨蛋地下街今登場！開幕優惠狂撒：龜記買1送1、CREMIA特價

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▲大巨蛋B2-遠東Garden City花園綠廊 全台最美地下街 9月26日開幕。（圖／翻攝自官網）

▲全台首店的bhc CHICKEN，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風。（圖／翻攝自BHC IG）

▲日本任天堂專賣店即將進駐台灣，首店選在新光三越A11。（圖／翻攝自日本任天堂官網）

全台最美地下街大巨蛋B2「遠東Garden City花園綠廊」今（26）日正式開幕，將直通捷運與文化體育園區，花園綠廊共有18家品牌進駐，開幕首波先登場10家品牌，《NOWnews》精選開幕優惠，包括龜記手搖飲買蘋果紅萱贈送指定飲品，還有全家熱狗、麵包買一送一，以及CREMIA北海道霜淇淋2支享95折優惠。◾全家便利商店：9月26日限一天，麵包、熱狗買一送一；買衛生紙送洗選蛋一盒◾路易莎麵包（獨家店型）：10月31日前麵包買3送1◾亀記手搖飲：即起至10月9日前，購買蘋果紅萱即贈三韻紅萱一杯（每人／每次限購一組）◾柴窯火腿製造所：即起至10月31日前，購買任選口味三明治兩盒，贈送原味肉條隨手包一包（送完為止）◾滷SUSU：即起至10月31日前，點2份套餐贈送麻辣魚蛋一份◾fanfancy+ with GiGO（全台首店）：無開幕優惠◾BONNY & READ：即起至10月31日前，全館飾品買3送1（部分指定系列不參與）；消費滿1350贈送磁吸票夾；滿4000元贈送飾品盒（門檻則一兌換，不可累贈）◾CREMIA冰淇淋：即起至10月31日前，指定口味霜淇淋兩隻可享95折優惠◾PET PARADISE：即起至10月31日前，正價新品滿4500元享85折優惠；門市拍照打卡標記，贈送寵物肉乾一份◾御私藏：開幕首三日購買冠軍蛋捲3入／2盒，原價300元、特價260元除了今（26）日起登場的10家品牌外，底有麥當勞加入，10月開始迎來有全台首店由新加坡樂天餐飲集團引進台灣的第三個品牌樂天小香港，以及全台首店的「bhc CHICKEN」，不但是韓式炸雞始祖也是韓星全智賢最愛，勢必引爆排隊旋風，喜愛韓式炸雞的饕客不容錯過。麥當勞北村豆腐家玖仰茶食文化、伊勢路-勝勢日式豬排米哥烘焙坊樂天小香港 港點（全台首店)韓國BHC炸雞（全台首店）；摩斯漢堡（未確定開幕時間）此外，新光三越昨（25）日也宣布重磅消息，任天堂Nintendo專賣店即將於2025年春天在台開出首店，選定與寶可夢同地點的新光三越A11 3樓，店內將會以遊戲主機、遊戲角色周邊為主，接下來免去日本，也能買到瑪利歐、薩爾達、動物森友會等眾多周邊。並且瑪利歐快閃店搶先在10月中旬登場，就在新光三越A9的9樓，瑪利歐快閃店除了北部外，在中南部也會陸續與粉絲見面。今年新光三越週年慶也將與超級瑪利歐聯名，推出近30款限量贈品，預估將引爆全民收藏熱潮。