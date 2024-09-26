高市警局運用AI動畫「我是線！」籲駕駛禮讓行人

為了洗刷「行人地獄」惡名，交通部祭出重罰力推車輛禮讓行人，但日前仍有一名東海大學女大生遭公車撞上身亡，為提高民眾對行人安全的意識，高市警局委請專業團隊製作「我是線！」行人安全宣導影片，運用目前最夯AI動畫等技術，將道路上的標線擬人化作超級英雄，提醒駕駛人務必遵守相關指示，停讓在行穿線（斑馬線）上通行的行人，以維護通行安全。
高市警局局長林炎田表示，請大家共同響應「車輛慢看停、行人安全行」人本交通-停讓文化！車輛行經路口應放慢速度，務必擺頭察看，注意周遭人車，如果有行人穿越，務必「停車」讓行人先行，養成停讓習慣，你我都是優良駕駛人，每位駕駛人都可以成為生活中的英雄，讓我們攜手守護每一位行人的安全！
高市警局也呼籲，如同漫威電影中美國隊長始終肩負保護他人的決心一樣，駕駛人在路上也須承擔起對行人的保護責任，駕駛時運用鋼鐵人的智慧分析路況、冷靜決策，在接近路口時以蜘蛛人的敏銳感應、奇異博士的多重視角，保持警覺並全面觀察左右來往人車、聆聽周圍警示，確保行人優先通行，多一份關注，就能少一點遺憾發生。
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高市警局也呼籲，如同漫威電影中美國隊長始終肩負保護他人的決心一樣，駕駛人在路上也須承擔起對行人的保護責任，駕駛時運用鋼鐵人的智慧分析路況、冷靜決策，在接近路口時以蜘蛛人的敏銳感應、奇異博士的多重視角，保持警覺並全面觀察左右來往人車、聆聽周圍警示，確保行人優先通行，多一份關注，就能少一點遺憾發生。