高市警局運用AI動畫「我是線！」籲駕駛禮讓行人

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▲高市警局局長林炎田也請大家車輛行經路口應放慢速度如果有行人穿越，務必「停車」讓行人先行，養成停讓習慣。(圖／高市交通大隊提供)

▲高市警局製作AI動畫提醒駕駛人務必遵守相關指示，停讓在行穿線（斑馬線）上通行的行人，以維護通行安全。(圖／高市交通大隊提供)

為了洗刷「行人地獄」惡名，交通部祭出重罰力推車輛禮讓行人，但日前仍有一名東海大學女大生遭公車撞上身亡，為提高民眾對行人安全的意識，高市警局委請專業團隊製作「我是線！」行人安全宣導影片，運用目前最夯AI動畫等技術，將道路上的標線擬人化作超級英雄，提醒駕駛人務必遵守相關指示，停讓在行穿線（斑馬線）上通行的行人，以維護通行安全。高市警局局長林炎田表示，請大家共同響應「車輛慢看停、行人安全行」人本交通-停讓文化！車輛行經路口應放慢速度，務必擺頭察看，注意周遭人車，如果有行人穿越，務必「停車」讓行人先行，養成停讓習慣，你我都是優良駕駛人，每位駕駛人都可以成為生活中的英雄，讓我們攜手守護每一位行人的安全！高市警局也呼籲，如同漫威電影中美國隊長始終肩負保護他人的決心一樣，駕駛人在路上也須承擔起對行人的保護責任，駕駛時運用鋼鐵人的智慧分析路況、冷靜決策，在接近路口時以蜘蛛人的敏銳感應、奇異博士的多重視角，保持警覺並全面觀察左右來往人車、聆聽周圍警示，確保行人優先通行，多一份關注，就能少一點遺憾發生。