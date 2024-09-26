電腦鍵盤「注音符號」沒有亂排！隱藏規律7千人朝聖：白白活25年

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▲網友意外發現手機上的鍵盤是按照注音符號「ㄅㄆㄇㄈ」依序條列，並不是隨機亂排。（圖/Threads）

▲以前最早的打字機英文其實是按照順序排列的，不過當時因為機器不能應付快速打字，常常有卡鍵、撞針的問題出現。（圖／奇美博物館提供）

▲美國一家出版社編輯肖爾斯發明「QWERTY鍵盤」至今已經有百年歷史，其英文字序打亂的鍵盤模式沿用至今。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣人不管是使用電腦還是手機，多數人都是用「注音輸入法」來打字傳訊，那麼你有仔細看過鍵盤上的注音符號規律嗎？近日就有網友表示，她活到30歲才知道，，貼文引來超過7千人朝聖，不少人紛紛表示：「白白活了25年才知道」。一名女網友在臉書平台「Threads」貼文指出只見該網友貼出的截圖，是Apple iPhone的鍵盤，貼文曝光後，立刻吸引超過7千人按讚表示、「真的欸，很像發現新大陸的感覺耶！」那麼既然鍵盤當中，注音符號排列這麼整齊又有規律，過去最早的打字機的鍵盤原本是按照「ABCD」正常排列，位置好記也十分方便，後來美國一家出版社擔任編輯的克里斯多福·萊瑟姆·肖爾斯（Christopher Latham Sholes）花費6年的時間，，即便後來又有人研發出宣稱比「QWERTY鍵盤」更好用的鍵盤，但百年歷史可是不容挑戰，