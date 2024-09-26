電腦鍵盤「注音符號」沒有亂排！隱藏規律7千人朝聖：白白活25年

台灣人不管是使用電腦還是手機，多數人都是用「注音輸入法」來打字傳訊，那麼你有仔細看過鍵盤上的注音符號規律嗎？近日就有網友表示，她活到30歲才知道，原來鍵盤上的注音符號並非亂排序，而是有一定的規律，貼文引來超過7千人朝聖，不少人紛紛表示：「白白活了25年才知道」。
鍵盤注音符號沒有亂排！隱藏規律眾人都沒發現
一名女網友在臉書平台「Threads」貼文指出「是只有我活到快30歲，才知道鍵盤的注音符號不是亂排的嗎？」只見該網友貼出的截圖，是Apple iPhone的鍵盤，會發現從左至右、由上而下依序是「ㄅㄆㄇㄈ」、「ㄉㄊㄋㄌ」、「ㄍㄎㄏ」依序排下去，就是注音符號本來的順序。
貼文曝光後，立刻吸引超過7千人按讚表示「白白活了25年才知道這件事，跑去看電腦鍵盤也是這樣欸，好神奇」、「沒事的，我去年40歲才知道這件事情」、「本來一直以為是亂排的說，沒想到竟然有這個規律」、「真的欸，很像發現新大陸的感覺耶！」
鍵盤注音符號超有規律！英文字母散落各處又是怎麼回事？
那麼既然鍵盤當中，注音符號排列這麼整齊又有規律，有沒有想過為什麼英文字母的排列卻是亂七八糟的呢？其實背後原因是跟「打字機」有關哦！過去最早的打字機的鍵盤原本是按照「ABCD」正常排列，位置好記也十分方便，但也因為如此，導致使用者打字太快，讓當時的機器結構沒辦法負荷，反而使打字機的汰換率過高。
後來美國一家出版社擔任編輯的克里斯多福·萊瑟姆·肖爾斯（Christopher Latham Sholes）花費6年的時間，發明了第一台名為「QWERTY鍵盤」的打字機，將英文字母打亂散落在各個地方，如此一來就能解決舊版打字機因打字太快，造成卡鍵、撞針的問題。
隨後這種「QWERTY鍵盤」的設計獲得成功，也在1878年申請專利，並且讓當時世界最大的打字機公司雷明頓蘭德（Remington Rand）同意採用，一直到現在的電腦鍵盤、手機鍵盤都是這樣的排序英文邏輯，即便後來又有人研發出宣稱比「QWERTY鍵盤」更好用的鍵盤，但百年歷史可是不容挑戰，時至今日「QWERTY鍵盤」大家還是成為全世界人類最習慣、最通用的鍵盤模式呢！
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一名女網友在臉書平台「Threads」貼文指出「是只有我活到快30歲，才知道鍵盤的注音符號不是亂排的嗎？」只見該網友貼出的截圖，是Apple iPhone的鍵盤，會發現從左至右、由上而下依序是「ㄅㄆㄇㄈ」、「ㄉㄊㄋㄌ」、「ㄍㄎㄏ」依序排下去，就是注音符號本來的順序。
貼文曝光後，立刻吸引超過7千人按讚表示「白白活了25年才知道這件事，跑去看電腦鍵盤也是這樣欸，好神奇」、「沒事的，我去年40歲才知道這件事情」、「本來一直以為是亂排的說，沒想到竟然有這個規律」、「真的欸，很像發現新大陸的感覺耶！」
鍵盤注音符號超有規律！英文字母散落各處又是怎麼回事？
那麼既然鍵盤當中，注音符號排列這麼整齊又有規律，有沒有想過為什麼英文字母的排列卻是亂七八糟的呢？其實背後原因是跟「打字機」有關哦！過去最早的打字機的鍵盤原本是按照「ABCD」正常排列，位置好記也十分方便，但也因為如此，導致使用者打字太快，讓當時的機器結構沒辦法負荷，反而使打字機的汰換率過高。
後來美國一家出版社擔任編輯的克里斯多福·萊瑟姆·肖爾斯（Christopher Latham Sholes）花費6年的時間，發明了第一台名為「QWERTY鍵盤」的打字機，將英文字母打亂散落在各個地方，如此一來就能解決舊版打字機因打字太快，造成卡鍵、撞針的問題。
隨後這種「QWERTY鍵盤」的設計獲得成功，也在1878年申請專利，並且讓當時世界最大的打字機公司雷明頓蘭德（Remington Rand）同意採用，一直到現在的電腦鍵盤、手機鍵盤都是這樣的排序英文邏輯，即便後來又有人研發出宣稱比「QWERTY鍵盤」更好用的鍵盤，但百年歷史可是不容挑戰，時至今日「QWERTY鍵盤」大家還是成為全世界人類最習慣、最通用的鍵盤模式呢！