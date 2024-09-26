全球前2%頂尖科學家榜單　台科大在AI影像處理等3項領域全國第1名

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根據史丹佛大學最近最新公布的「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」，台灣科技大學共有54名教授入選1960年至2023年的「終身科學影響力排行榜」，其中44名教授躋身2023年度科學影響力排行榜，扣除重榜的28名教授，一共入選 70名教授，也讓學校位居技職院校榜首、全國綜合第5名，展現卓越的科研實力與國際影響力。台科大指出，若從榜單各個子領域（subfield）的排名來看，無論是在年度或終身影響力，校內教授都在化工、營建、AI影像處理領域蟬聯第1名，表現尤為亮眼，又以工程、資訊通信領域入榜的41名教授最多，其次則是化學、致能與策略技術、物理與天文學、社會科學等領域。台科大提到，應用科學研究所的榮譽講座教授玉山學者鍾台生在薄膜材料、水淨化與潔淨能源負有盛名，不僅在2023年度科學影響力排行榜當中穩居化工領域第1名，也在終身影響力排行榜當中取得全球第6名，而他亦被美國醫學資訊機構Expertscape評選成為水淨化領域全球前0.1%的頂尖學者。台科大表示，營建系講座教授周瑞生在營建工程領域位居第1名，且在年度排行榜當中位居全球第50名，而他多年以來致力台灣土木營建專業技術的推廣與人才培育，同時擔任台灣營建管理學會理事長，並且完成多項產學合作專案，內容涵蓋土木水利工程預測系統開發、建築設施智慧電網能耗預測、防災減災規劃實務等。至於電子電機工程領域，台科大指出，電子系特聘教授魏榮宗位居第1名，還在全球終身科學影響力排行榜當中取得第23名，而他專注在電力電子、機電整合與能源科技領域，也在今年榮獲「台灣電子電機工程領袖獎」，近年協助新竹科學園區與多家知名企業，推動淨零永續與低碳智慧化等相關研究計畫，也是台灣在電子電機領域的重要學者，而在AI（人工智慧）與影像處理領域名列第1名的資工系講座教授陳錫明，也在終身科學影響力排行榜取得全球第46位的佳績。此外，台科大指出，終生國家講座主持人、講座教授黃炳照，還有中國工業工程學會工業工程獎章郭人介特聘教授、中華民國十大傑出青年曹譽鐘，以及2024年美國光學學會會士教授何清華，加上國家磐石關懷獎章得主特聘教授盧希鵬，以及師鐸獎得主教授欒斌與特聘教授侯惠澤、中國工程師學會傑出工程教授獎講座教授歐章煜、產學大師教授黃榮芳等，入選終身科學影響力排行榜。台科大提到，此次榜單當中共有3名教授首次進入終身科學影響力排行榜，分別是異質整合矽光電晶片研發中心客座研究員 Donati Silvano、工管系教授喻奉天、電機系教授林長華，其中Donati Silvano專精光電儀器、干涉測量、光學放大器技術，長期在光電領域貢獻卓著，喻奉天則在作業研究、物流與供應鏈管理方面表現出色，還曾榮獲國際工業工程與營運管理學會的傑出研究學者殊榮，還有林長華專注於光源驅動、電能轉換、儲能系統等技術的研究。