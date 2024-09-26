高雄移動魅力新地標　彩繪高雄輕軌列車超吸睛

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▲高雄輕軌呈現的城市地景，在鐮倉車站「江之電」觀光列車內宣傳高雄形象。（圖／高雄市政府提供）

▲2024高雄燈會黃色小鴨形象列車。（圖／高市府捷運局提供）

▲日本橘色惡魔限定「柑橘號」 列車。（圖／高市府捷運局提供）

高雄環狀輕軌今年元旦成圓營運，高雄市軌道路網成型，輕軌運輸平穩舒適，低底盤的友善搭乘空間，是市民每日通勤通學、訪友出遊的重要公共運輸，繽紛的輕軌列車，充分展現高雄的城市魅力與活力，有效創造行銷效益與廣告產值，高雄輕軌吸引目光，吸睛也吸金！輕軌魅力的列車外觀，炙手可熱，更是高雄城市品牌與觀光的一大亮點！輕軌融入高雄城市地標的品牌形象，也跟萌翻的蜜柑站長，今年9月前進日本鎌倉，在台日觀光列車上露臉，爲高雄城市宣傳。日本鎌倉車站的平交道，就是漫畫灌籃高手，櫻木花道對晴子揮手的著名場景。2024高雄燈會，市府籌備讓黃色小鴨再次遊進高雄愛河灣，港都颳起這陣小鴨旋風，帶來超過900萬人潮，創造新台幣140億元觀光產值，高雄輕軌車廂也配合市府大型活動，透過包覆式公益廣告，改造成黃色小鴨專車、日本橘色惡魔限定「柑橘號」等，讓輕軌車廂廣告成為擴大城市行銷的最佳典範。