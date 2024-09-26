賴清德餐敘傳12綠委缺席　郭正亮曝內幕：蔡英文任內沒看過

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民進黨主席、總統賴清德20日宴請51位民進黨立委，結果傳出並未全員出席，有12位立委缺席，其中4位是英系。對此，前立委郭正亮表示，他在前總統蔡英文任內，從來沒看過這樣。郭正亮25日在節目《下班瀚你聊》表示，過去蔡英文餐敘時，幾乎全部綠委都到，不會有這樣的狀況，綠委幾乎都到，「因為現在只有51個綠委，12個超過五分之一，等於賴清德多訂一桌。」郭正亮說，在蔡英文任內從沒看過這樣，頂多一桌缺一個，且都會事先講；而賴清德餐敘未能到場的立委，應該也有事先講，但實在太多人了。郭正亮續指，還有個現象要連著一起看，行政院長卓榮泰施政報告當天，底下一堆立委都走了、回南部了。郭正亮說，過去他擔任不分區立委時，一定要全程坐在那，北部立委也都要坐著，通常到最後撐著的都是雙北立委，但也很少看到這麼不給面子的。郭正亮認為，惹出這個問題的，應該是因為陳世凱任交通部長，因為交通部是第一大部，且非常多人對這個部有興趣。郭正亮形容，黨內是把蓋子一掀開，就爆炸了。