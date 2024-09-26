罷免倒數18天　謝國樑：該來的終於來了！繼續催票有信心繼續執政

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公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免基隆市長謝國樑，下月13日將投票，距今剩不到20天。謝國樑接受網路節目《中午來開匯》訪問說，該來的終於來了，這次的罷免案不僅是針對他能否繼續為基隆市民服務，更攸關未來台灣政局的穩定度，現在就是全黨一心，他一開始心情起伏比較大，但現在已經很平靜。謝國樑說，民進黨不可能在所有選區都發動罷免，因此要找破口，基隆就是民進黨在各縣市找到的第一個破口，未來一定還會有更多立委被罷免。他也感謝黨中央大力協助，也給他很多溫暖，他會努力催出不同意票，對成功反罷免有信心。不過謝國樑也說，該做的準備還是要做，他有要求黨中央做備位民調，若真的被罷免成功，由立委林沛祥接棒參選支持度最高，他跟林沛祥在許多工作上都密切配合，但還是很有信心罷免不成立，自己有責任、有義務幫國民黨保有基隆的執政權，「有信心與更周延準備是兩回事」。