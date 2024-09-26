盜刷高峰在凌晨這時段！銀行推「卡片安全鎖」　使用人數增7倍

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隨著網購消費習慣崛起、電子支付成主流，詐騙集團的手法也日新月異。根據聯合信用卡處理中心統計，2023年國內發卡機構詐欺通報金額近33元，年增47.4%，創歷史新高。同時，根據銀行觀察，今（2024）年信用卡盜刷案件，8成發生在海外，盜刷時間高峰平均以凌晨1點至6點最多。為防範民眾信用卡遭歹徒盜刷，國泰世華銀全新升級「卡片安全鎖」功能，彈性鎖定交易時間、地區、類型、單筆金額，半年內使用人數成長7倍。國泰世華銀行觀察，今（2024）年信用卡盜刷案件，發生於海外比例達8成，偽冒交易刷卡時間高峰平均又以凌晨1點至6點為最多。為降低客戶信用卡遺失、遭盜刷等衍生性風險，國泰世華透過科技賦能，讓客戶不再只有「鎖卡」或「不鎖卡」兩種選擇，而是可依個人需求，即時透過CUBE App開啟「卡片安全鎖」鎖定個人信用卡消費。國泰世華銀行的「卡片安全鎖」功能，主要針對「信用卡、簽帳金融卡」2種卡別用戶，不僅能在CUBE App使用「一鍵鎖卡」功能，也能依據個人習慣與金融應用場景，彈性設定「交易時間、交易地區、交易類型、單筆交易金額」等四個類別的安全鎖。例如，當客戶待在國內時，便可鎖定國外交易、鎖定特定深夜時段無法用卡等，當偵測到異常刷卡時間或地區時，亦能透過CUBE App接收警示通知。根據國泰世華銀統計，自今年3月上線以來，用戶數逐月成長，截至目前使用人數已成長約7倍。此外，因應近年常見假網頁或釣魚簡訊詐騙，國泰世華已於去年起，全面推行並強化三大國際Pay的綁卡身分驗證機制，客戶申請綁定時，銀行透過比對「綁卡裝置手機號碼」與「留存銀行之辦卡手機號碼」一致性，加強驗身流程，大幅降低盜刷風險，阻詐實績有目共睹。國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華擁有超過700萬數位用戶，持續從消費者視角與金融服務使用情境提升風險聯防能力。除了落實金管會針對防盜刷建議之5大強化措施外，更積極導入符合國際級資安標準的控管機制並擴展應用範疇，提供用戶更細緻的防護維度。例如升級「卡片安全鎖」功能、強化「國際Pay」綁卡身分驗證等舉措，透過先進技術與專業團隊保障服務安全性與穩定性，致力打造用戶更高階的數位金融體驗。