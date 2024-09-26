臺中自行車週近 380家廠商參展 景氣預估「春燕來了」

亞洲最具指標的產業展會─「臺中自行車週Taichung Bike Week」，即日起至27日在金典酒店、長榮桂冠酒店及永豐棧酒店展出，包括知名零配件大廠桂盟(KMC)、台萬(Marwi)、久裕興業、頂級花鼓崑滕工業及自行車電動系統凱納等近380家廠商參展，吸引全球自行車產業鏈買主參展採購。台中市工策會表示，今年臺中自行車週參展家數較去年成長20%，顯示業界看好景氣春燕到來了。
工策會總幹事黃于珊表示，自行車產業在臺中的六大產業中，可謂獨佔鰲頭，不僅有著全球二大巨頭─巨大、美利達坐鎮，更有超過400家零組件產業鏈廠商是臺中在地業者，約占全臺45%，在全球市場具有指標地位。此外，自行車產業除了經濟發展，更可連結ESG淨零碳排議題，並推動觀光旅遊、休閒運動產業，再搭配臺中市政府自行車嘉年華、時代騎輪節等大型活動，台中將打造成為名符其實的國際自行車之都。
全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠表示，臺中為全球高端自行車產業鏈基地，自2022年第四季一般自行車成車市場停滯，高庫存問題導致客戶不斷砍單，業者歷經近兩年無單可接窘境，至今庫存去化才進入尾聲，「最快今年第四季，最晚明年第二季」，庫存就能調回健康水位。另多數廠商也回饋，儘管今年參展家數及國際買主參觀人數尚未回到疫情前水準，但今年新車接單狀況相較去年成長約八成，更以高階自行車、電動輔助自行車相關零組件廠商最旺，在在顯示產業升級是必然趨勢，產業已朝向高值化、電動化、智慧化前進。
白政忠指出，鑒於中國自行車市場復甦力道強勁，以中國為主要銷售通路的參展商大多能夠明顯感受到訂單回溫，而歐美市場則因奧運加持、美國降息等因素，今年市場逐漸復甦至明年將春暖花開，特別是在歐美高端客群的修補市場已漸入佳境，而OEM代工市場預估明年逐漸回溫，且已明確出現喜訊。
全球第二大自行車零組件製造商─愛爾蘭商速聯集團於自家亞洲研發中心展出，臺灣分公司總經理陳鴻毅表示，速聯目前在臺中有四個廠區，分別是神岡的臺灣總部、豐洲一廠與二廠、西屯區的亞洲開發中心，近年全球各大企業紛紛前往東南亞投資設廠，速聯集團反而「根留臺灣」加碼投資百億元擴建臺中潭子新廠。
陳鴻毅總經理說明，速聯新廠於8月已開始動工興建，預計在未來24個月內完工，計畫在2026年底或2027年初舉行落成典禮。這項投資將帶動臺灣中部相關產業的蓬勃發展，屆時臺灣的三座製造廠、倉庫及研發中心將整合於速聯臺灣中心，並成為速聯在全球自行車零件供應鏈中的重要一環，同時也將帶動中部地區關鍵零組件的全面提升。
工策會說明，誠摯邀請國內外自行車業者來到臺中，參與全球自行車產業的年度盛會，一同分享自行車文化的魅力，共創未來的發展趨勢與商機，2024臺中自行車週活動即時訊息歡迎至http://taichungbikeweek.com/ 查詢。
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全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠表示，臺中為全球高端自行車產業鏈基地，自2022年第四季一般自行車成車市場停滯，高庫存問題導致客戶不斷砍單，業者歷經近兩年無單可接窘境，至今庫存去化才進入尾聲，「最快今年第四季，最晚明年第二季」，庫存就能調回健康水位。另多數廠商也回饋，儘管今年參展家數及國際買主參觀人數尚未回到疫情前水準，但今年新車接單狀況相較去年成長約八成，更以高階自行車、電動輔助自行車相關零組件廠商最旺，在在顯示產業升級是必然趨勢，產業已朝向高值化、電動化、智慧化前進。
白政忠指出，鑒於中國自行車市場復甦力道強勁，以中國為主要銷售通路的參展商大多能夠明顯感受到訂單回溫，而歐美市場則因奧運加持、美國降息等因素，今年市場逐漸復甦至明年將春暖花開，特別是在歐美高端客群的修補市場已漸入佳境，而OEM代工市場預估明年逐漸回溫，且已明確出現喜訊。
全球第二大自行車零組件製造商─愛爾蘭商速聯集團於自家亞洲研發中心展出，臺灣分公司總經理陳鴻毅表示，速聯目前在臺中有四個廠區，分別是神岡的臺灣總部、豐洲一廠與二廠、西屯區的亞洲開發中心，近年全球各大企業紛紛前往東南亞投資設廠，速聯集團反而「根留臺灣」加碼投資百億元擴建臺中潭子新廠。
陳鴻毅總經理說明，速聯新廠於8月已開始動工興建，預計在未來24個月內完工，計畫在2026年底或2027年初舉行落成典禮。這項投資將帶動臺灣中部相關產業的蓬勃發展，屆時臺灣的三座製造廠、倉庫及研發中心將整合於速聯臺灣中心，並成為速聯在全球自行車零件供應鏈中的重要一環，同時也將帶動中部地區關鍵零組件的全面提升。
工策會說明，誠摯邀請國內外自行車業者來到臺中，參與全球自行車產業的年度盛會，一同分享自行車文化的魅力，共創未來的發展趨勢與商機，2024臺中自行車週活動即時訊息歡迎至http://taichungbikeweek.com/ 查詢。