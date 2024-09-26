廣達小金雞達明登興櫃、股價一度漲4倍　「母憑子貴」廣達站季線

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廣達集團旗下小金雞達明今（26）日正式登錄興櫃，認購價為每股120元，開盤股價即跳空，以167元開出，盤中最高衝上480元，飆漲約4倍，也帶動母公司廣達股價一度衝至278元，成功站上季線。達明機器人成立於2015年，資本額為9億元，是廣達集團旗下廣明的轉投資子公司，專注於自研協作型機器人手臂、開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。去（2023）年營收達新台幣12.6億元，稅後淨利新台幣0.11億元，今年上半年實現營收新台幣7.66億元，稅後淨利新台幣0.48億元。達明目前機械手臂年產能約3000多台，生產據點主要在台灣，除銷售自研協作型機器人手臂，也積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案；達明大股東包括廣達集團旗下廣明，持股79.95%，另外，日本自動化大廠歐姆龍也在2021年策略投資，持股11.11%。展望9月業績，達明看好將重回成長軌道，第四季表現將優於第三季，下半年業績將較上半年成長，全年營收目標成長3成，明年營運持續上揚，營運將優於今年。達明今日登錄興櫃，券商認購價格為每股120元，早盤以168元開高後走高，一度衝達480元，股價一度上漲4倍，隨後小幅回落，但仍有逾3倍的漲幅。達明股價翻倍走高，激勵母公司廣達股價也同步走高，以278元開出，盤中最高來到278元、上漲5.5元，成功站上季線。