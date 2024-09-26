生理期大姨媽來就頭痛！身體缺鎂更嚴重　專家曝「5大鎮痛好物」

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▲雌激素與血清素在生理期期間濃度下降，影響大腦中的血管，進而導致發炎，並引發頭痛症狀。（示意圖／翻攝自Pixabay）

許多女性在生理期也會發生偏頭痛，對此專家指出，這通常與女性荷爾蒙有關，若要改善類似情形，日常生活多補充鎂，將有助神經調節，進而減輕症狀。「COFIT」藥師李昱興表示，根據台灣頭痛學會資料，女性偏頭痛人數是男性2倍，且許多女性發現偏頭痛與月經週期息息相關，常在月經來臨前發作，或症狀在經期期間更為明顯。李昱興解釋，此現象的原因雌激素與血清素在生理期期間濃度下降，影響大腦中的血管，進而導致發炎，並引發頭痛症狀；此外，若生活習慣不佳，例如喜歡熬夜或過度節食，或因經期前頭痛導致焦慮與壓力，都可能使症狀惡化。針對止痛，李昱興說，儘管止痛藥可有效緩解不適，但應適量使用，若每次一有症狀馬上服用止痛藥，某些人可能對藥物產生依賴性，恐對健康有害，止痛效果也可能逐漸減弱。李昱興強調，無論是經前或生理期來時的疼痛，女性都不需要忍耐，該吃止痛藥還是要吃，不過除了藥物之外，其實還有5種保健食品也能緩解不適症狀：■鎂：可舒緩神經病調節肌肉收縮。研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂不僅能減輕疼痛，也可改善停經後的不適。■魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應。依照食藥署建議，每日攝取量不宜超過2000毫克。■維生素B群：尤其是B6，能調節血管收縮，減少子宮過度收縮引起的經痛。有研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫克的維生素B6，連續一個月後，可顯著減少與焦慮相關的經前症狀；此外，有研究證實維生素D有助於減緩經痛期間的疲勞感。■鈣：有助於放鬆肌肉，也可協調神經系統、改善情緒。■薑黃：薑黃含有薑黃素，具有強大的抗發炎效果，能減輕經前症候群，但依照世界衛生組織建議，60公斤重的成年人每日建議攝取量不宜超過180毫克。李昱興提醒，荷爾蒙變化會隨著生理期波動，如有經前症候群或其他經期不適，與醫師、藥師討論後，再適當使用止痛藥、保健食品，將有助提升生活品質。