《刺激1995》30週年！片名被批「爛成經典」　片商差點考慮這樣叫

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▲《刺激》是保羅紐曼（左）與勞勃瑞福主演的奧斯卡最佳影片經典名作，中文片名卻犯了大錯誤。（圖／摘自IMDb）

▲提姆羅賓斯在《刺激1995》的男主角角色，曾經看上凱文柯斯納。（圖／摘自IMDb）

▲吉爾貝羅斯（中）在《刺激1995》飾演的年輕囚犯，曾經相中布萊德彼特飾演。（圖／摘自IMDb）

▲梅莉史翠普的奧斯卡得獎作《蘇菲亞的選擇》，中文片名硬是把女主角的名字多加了一個字。（圖／摘自IMDb）

▲阿諾史瓦辛格的台灣中文片名都很愛有「魔鬼」兩字，《魔鬼大帝：真實謊言》導演差點以為自己的電影被當成恐怖片。（圖／摘自IMDb）

被不少網友奉為「史上最佳影片」的《刺激1995》，片中的對白像是「有些鳥是關不住的，牠們的羽翼太耀眼了」都讓人記憶猶新、已成經典。今年該片歡慶上映30週年，當初片子以進軍奧斯卡金像獎為目標，因而像許多有意爭取小金人的影片一樣，從9月開始小規模在美國放映，然後視口碑情況擴大家數，再遍及全美國，因此更突顯這部影片的中文片名，不只和情節完全不符，更連上映年分都有問題：歐美各地早在1994年已經推出。更離譜的是，今日眾所周知其中文片名是從另一部金獎名片《刺激》脫胎而來，但連《刺激》這個中文片名，都是很著名的大錯誤。改編自史蒂芬金短篇小說集《四季奇譚》中「春天」這一則的《刺激1995》，英文片名直譯就是《麗泰海華絲與蕭山克監獄的救贖》，但台灣上映時當然不可能用直譯的片名，光是麗泰海華絲是誰，就已經要解釋半天了。她曾經是1940年代在好萊塢最當紅的美艷女星之一，1990年代已經離她的全盛時快要半個世紀，這個名字遠不及瑪麗蓮夢露或奧黛麗赫本為台灣觀眾熟知。根據當年的報載，片商最剛開始自然還是往片中最有商業賣點的元素「越獄」這個方向來考量，曾經在報紙上出現過《煉獄大逃亡》這個暫譯的片名，過了兩個多月，到了1994年底，已經被改成了《刺激1995》，台灣上片也確定是要到1995年了。其實報紙上的影劇新聞提過，《刺激1995》雖然已是第2次改片名，片商還是覺得不滿意，可是看來再不滿意也照樣用下去了。目前網路上找到的解釋，充滿以訛傳訛的大錯誤，稱是電影公司老闆認為這部片跟前一年在台灣上映的電影《刺激》，都有情節峰迴路轉、曲折難料的共同點，所以才想到把《刺激》和影片在台上映的年份加在一起，成了《刺激1995》。然而此說的可笑之處在於，曾獲奧斯卡最佳影片等7項大獎的《刺激》，台灣早在1974年、也就是美國上映的隔年已經推出，當時在西門町國賓戲院獨家放映，由於奧斯卡大勝的號召，加上保羅紐曼與勞勃瑞福主演，票房反應非常好，是當年全台外片賣座10大之一，怎麼有被拖到1994年才在台上映的事情？再者，《刺激》的英文原名叫做The Sting，乍看字面上的意思確實是刺，或是刺痛，但另有一個意義是詐騙或是經過精心設計的騙取行為，這部電影就在講一堆騙徒、老千互相鬥法的故事，《刺激》本來就是誤譯，當年也是因為這部電影在外電報導頻頻出現，本地記者在尚未看過影片之下，只好先外文直譯，結果片商將錯就錯，沒有另外改片名。香港上映的時候，片名為《老千計狀元才》就貼切不少。《刺激1995》是從一部老片取材的片名，老片本身的片名就是錯誤，自然只能錯上加錯，令人搖頭不已，與情節相符的程度，絕對遠不如被改掉的《煉獄大逃亡》，或是香港片名《月黑高飛》。雖然《刺激1995》在美國上映時賣座冷淡，直到幾個月後進軍有線付費收看與影音產品市場，觀眾的好口碑傳出後才變成一部不可錯過的轟動影片，可是在台灣是到了美國上映的半年後才推出，那時片子已獲奧斯卡最佳影片等7項入圍，昔日金像獎在台對於賣座是頗有加持效果，《刺激1995》其實首度在台上映就賣得很不錯，北市約有5100萬的票房數字，在全年度的外片裡，雖擠不進前10名，至少前20是排得進去的，與北美的表現有天壤之別。有趣的是，《刺激1995》本來還真的有機會在北美大賣座，因為不只男主角原先鎖定的是那時的A+級大牌凱文柯斯納，連片中被他照顧、後來因他遭到不幸的年輕囚犯，導演相中的是布萊德彼特，結果他們兩人分別因爲《水世界》和《夜訪吸血鬼》推掉，儘管接手的提姆羅賓斯與吉爾貝羅斯演出也不差，名氣和票房號召力就是差了一大截。這部電影在奧斯卡金像獎上空手而回，以那時的情況來說，十分合理，因為當年聲勢最大的本就是入圍13項大獎、美國票房破3億餘的《阿甘正傳》，《刺激1995》是直到全球電影資料庫IMDb成立後，在「觀眾票選」評分上長年名列前茅、2008年起還超越《教父》登上冠軍，才開始有今日傳奇的地位，其實就算是今日，影評人也不太會把它視為影史最佳電影，IMDb也只是某種類型的觀眾口味代表而已。雖然《刺激1995》這個片名無論怎麼看都很難通過「及格」的標準，可是今日反而有新生代的影迷認為叫久了也習慣，或是後半段真的蠻刺激、沒有不符合劇情，算是跟它在觀眾間的迴響一樣，越陳越香。倒是在這個片名之外，台灣片商歷來用過一堆奇葩中文片名，譬如《惡意的缺席》，原名Absence of Malice，意思本來是「沒有惡意」，並不是有誰真的缺席。而莎朗史東的《銀色獵物》，原名Sliver，片中是主角們居住的那棟大廈名稱，如果直譯應該是「碎片」，卻因爲被誤看成Silver（銀），就出現了光看就知道有錯的《銀色獵物》。至於梅莉史翠普榮登奧斯卡影后的《蘇菲亞的選擇》，原名是Sophie's Choice，只應該叫做《蘇菲的選擇》，有可能因為那時台灣人對於類似名字的外國女星，最熟悉的莫過於蘇菲亞羅蘭，習慣蘇菲亞多過蘇菲，才會這樣錯下去。值得一提的是，法國美女蘇菲瑪索最早的《第一次接觸》在台上映時，報紙廣告也把她的名字只寫成「蘇菲亞」，看得出蘇菲亞當年在台灣遠比蘇菲更風光。阿諾史瓦辛格的電影，片商都很喜歡取為《魔鬼XX》，迷信「魔鬼」就是他的商標。結果到他主演《魔鬼大帝：真實謊言》，片商原本只把片名取為《魔鬼大帝》，傳到國外去，名導詹姆斯卡麥隆不解，明明他拍的就不是恐怖片，為什麼片名有「魔鬼」？美商在台分公司只好解釋，「魔鬼」用在阿諾身上，就是很威猛、很厲害的意思，詹姆斯才接受，但要求把「真實謊言」加入作為副標題。