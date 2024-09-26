名家論壇》黃創夏／跟著國昌暴走，必使國黨暴卒

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持平地說，國會機構在野黨能不能「退回中央政府總預算」？當然可以，而且天經地義！首先，法規制度上既然有這樣的設計，就是代表國會的立法權有這樣的制衡與對抗的合法與合憲手段；其次，民主先進國家屢有退回總預算、不通過總預算的先例，美國就有好幾次的紛紛擾擾，也從來不影響美國仍是世界超級強國的地位。因為審查和制止行政權預算權，本來就是民主思潮發觴的起源，就會國會立法機構因為退回或凍結行政權預算，民主體制也有許多因應的設計。例如，如果下一年度的總預算沒有如期審查通過，在未完成立法程序之前，行政部門照樣可以依照本年度的經常門預算和已經執行之計畫繼續動用，說穿了，國家根本不會因此停擺。可是，這麼一個簡單的道理，在國民黨跟隨民眾黨退回總預算之後，竟然連說也不會說，還演出羅廷瑋的隨風搖曳的鬧劇。重點就在「下一年度」，因此直到2024年12月31日之前還有三個多月，來日方長，本來就是立法和行政部門在合法合憲中的民主相互抗衡與討價還價的常態！可是，國民黨跟進之後，一被攻擊就好像自己做錯了，真是可笑，還妄稱曾經有過近五十年的中央執政經驗，以及有許多自封的憲法大師，連話都說不清楚，也不知道怎麼說？更是可悲！其次，誰說行政首長或執政黨在競選時的承諾政見，國會立法權就必須照單全收？當然可以反對、可以砍除、不然選民意代表要幹嘛‧‧‧根本不必去害怕民粹式的攻防。更何況誰說所謂的建設支票被擋、被退就一定是對不起選民，治水防洪很重要是沒錯，可是南投縣李朝卿的弊端也有發生啊、大巨蛋很多人都很期待，可是台北市也是搞了三十多年，也有圖利的官司；至於京華城那是私人財團，然而北市科、萬大魚果市場‧‧‧可也是民脂民膏，而且也有許多「地方期待」啊！論述到此，更讓人看不起國民黨的立院黨團，凍結或退回預算不是不可，可是總是要「師出有名」，總要義正詞嚴和是先說一番道貌岸然的大道理，結果什麼都沒有做，只是跟著黃國昌和民眾黨當「衝組」，真是「蓋頭鰻不知死活」。更何況民進黨從來不是吃素的，馬上操作民粹化的反制，桃園鐵路地下化、台中市捷運、軍公教加薪‧‧‧都拿來嘴國民黨，可笑的是，國民黨還真的不會也不敢回嘴。更新的發展，就把「漲電價」的黑鍋和壓力直接讓國民黨主動背上，事實上台電虧損確實很嚴重，今年上半年漲電價時，就預計要用今年度的稅收盈餘中撥補1000億元貼補台電，上半年度也正因為有1000補貼納入計算，因此降低應有的漲幅。然而，在520之前，陳建仁內閣只是「看守政府」，依法依政治常規，不該做出非例行事務的決定，另一方面稅收盈餘該是全民共享，也該是全民可以討論使用的方法和對象，憑什麼就一定是撥補台電1000億元？結果，本來是在野黨可以好好在這一個會期釘死行政權的議題，因為國民黨跟著黃國昌暴走，現在執政黨馬上拋出要大漲工業用電將近15%，還非常「體恤人民」說不漲民生用電，會跳腳的當然是那些企業主，說白了，高科技產業不見得在乎電價的調漲，那些和國民黨一項比較關係密切的傳統產業，怎麼不會把漲電價的怒火，燒向國民黨！哀哉國民黨，立法院內有傅崑萁、徐巧芯、翁曉玲和羅智強等等這類躁動型立委，族繁不及備載，他們總是會本能地跟著民眾黨八席立委的爆衝而血脈賁張，跟著民眾黨走，國民黨立委註定是「小白」，成為黃國昌的附隨組織了。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com