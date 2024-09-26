羅廷瑋跑票挨轟　「蜂蜜檸檬哥」吐這句酸爆：藍委應好好學習

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國民黨杯葛行政院總預算，24日在程序委員會又用表決，將總預算案暫緩列案。不過表決時，藍委羅廷瑋卻投棄權，不僅藍軍內部公憤罵他背骨仔、臉書被灌爆，綠營、白營也奚落他；羅廷瑋事後也在臉書發文並於立院前受訪道歉。對此，網紅歷史哥李易修發文表示，「不要討好不會支持你的選民，那才是真正罷免的開始！」而「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋則留言，過去民進黨許多決議不符民意需求，但綠委都不敢反對，「國民黨立委應該要好好學習」。針對羅廷瑋表決時投棄權，資深媒體人錢怡君直言，在野聯手杯葛預算，結果藍營有人年紀輕輕，硬是「不舉」，這麼自私，下次有種就自己出來選。資深媒體人黃揚明則留言「不出席都比投棄權好，但他選擇了最愚蠢的手段，祝福」，並在自己臉書發文，「羅廷瑋棄權，恐怕自毀政治前途。」媒體人謝寒冰也發文指出，羅廷瑋怕表現太鷹派被罷免，所以投棄權，「有一句話叫：『越怕死的越快！』既然你會怕，當然就要弄你⋯⋯」。而歷史哥25日也發文，「道歉、認錯、自請懲罰、改進！非常好的態度！」並強調「罷免沒事啦！不要討好不會支持你的選民，那才是真正罷免的開始！民主政治走到今天就是分裂樣態，大家要習慣！老百姓要的就是不要被四成民意綁架！」曾參與2018台北市長、政見會上高歌一曲《愛江山更愛美人》爆紅的「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋則在貼文下方留言，「既然黨決定如此，若不是違背道德正義，就應該遵守，這樣才有力量。過去民進黨許多決議該黨立委就可以反對，因為不符民意需求，譬如：年金改革、不當黨產條例、轉型正義、水利會等等.....。結果，他們都不敢反對，國民黨立委應該要好好學習。」