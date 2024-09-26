燕子颱風新路徑「衝進台灣」！下週一至週三雨最猛　全台都躲不過

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▲熱帶擾動這2天有機會變成熱帶性低氣壓，週末恐升級為颱風，並且達到中颱以上強度。（圖／NOWnews資料照）

台灣東南邊熱帶擾動持續發展，中央氣象署預估颱風燕子最快週末生成，並且下週一至下週三（9/30~10/2）最靠近台灣，強度有機會達到中颱以上，台灣各地需要留意，預估颱風生成後將貼近東半部外海偏北移動。不過氣象專家吳德榮指出，美國模式預測燕子颱風將會「通過台灣」，目前仍有不確定性，需要進一步觀察熱帶擾動發展。氣象專家吳德榮於「三立準氣象」指出，根據歐洲模式預測，台灣東南邊海面有熱帶擾動發展，將在下週一至下週三（9/30~10/2）最靠近台灣，且強度恐達到中度颱風以上，路線有機會往台灣東北部海面移動，對台灣威脅大。且美國模式預測燕子颱風生成後路徑會「通過台灣」，下週一至下週三（9/30~10/2）可能會有比中度還強的颱風，在台灣附近，目前路徑、對台灣威脅程度還有不確定性，提醒民眾需持續觀察最新動態，並提早做好防颱準備。中央氣象署張竣堯表示，熱帶擾動這2天有機會變成熱帶性低氣壓，週末恐升級為颱風，並且達到中颱以上強度，下週一至下週三（9/30~10/2）是最接近台灣的時間點，全台都躲不過風雨。預估路徑是貼近東半部外海偏北前進，預測北上的過程有機會偏西北或偏北，不同的路徑對台灣風雨有不同的影響，提醒民眾可以持續追蹤颱風最新動態。