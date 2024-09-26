方文琳罹食道癌！醫揪高粱酒是禍首　8危險因子、零期症狀一次懂

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲食道癌早期發現不容易，需透過內視鏡檢查。（圖／NOWnews資料照片）

亞硝胺食物，如煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物 超過攝氏65度的熱飲、熱湯 檳榔 抽菸 喝酒 肥胖 遺傳 胃食道逆流

▲食道癌的危險因子包含了煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物。（圖／記者朱永強攝）

59歲女星方文琳昨（25）日深夜突在臉書上透露，今年六月底做全身健檢，竟發現食道癌零期，所幸經過治療目前恢復狀況良好。她也自責自己平常愛喝湯、高粱，文中透露，。長期飲酒除了會剌激口腔、咽喉、食道及胃部黏膜造成急慢性發炎外，酒精的代謝產物乙醛，也具有動物致癌的特性，且酒精本身是一種不錯的溶劑，也會造成致癌物質的吸收或深入組織。食道癌零期很難發現，需要直接照胃鏡，透過內視鏡讓醫生直接觀察食道內部，並檢查是否有異常病變。在零期癌症中，癌細胞仍局限於食道的表淺層，癌細胞尚未穿過基底膜，在這一階段，癌細胞具有惡性腫瘤的特徵，但尚未侵入周圍組織，因此治療效果通常較好，並且存活率相對較高聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科賴建仲主任表示，食道癌早期症狀通常不明顯，但隨著病情進展，可能會出現吞嚥時有異物感、漸進性吞嚥困難、吞嚥疼痛、飯後嘔吐、食物逆流、火燒心、體重減輕、胸痛、吐血、黑便、吞嚥時嗆咳、慢性咳嗽、反復肺炎、聲音沙啞和頸部硬塊等症狀，若能早期診斷，早期治療，則功能保留較好，生活品質較好，且預後也較好，一旦出現上述症狀且持續數週，務必提高警覺，即時就醫檢查。賴建仲醫師表示，食道癌大多是可以預防的，食道癌目前尚未有有效的篩檢工具，因此落實健康生活方式，遠離致癌因子是必要且相對有效的防癌步驟，拒絕致癌因子的食物，執行均衡飲食，多食用原型食物、綠色蔬菜及新鮮水果，多補充維生素 C 以減少胃內亞硝胺的形成。控制體重：適度且規律的運動，避免肥胖帶來身體的負荷，定期篩檢特別是有癌症家族史以及癌症風險因素者。