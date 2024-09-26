脖子痛、手掌麻！常疲累還會便秘　醫用「三心兩異」揪出心臟病變

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▲ATTR-CM患者不只經常感覺疲累，也可能有便秘、腹瀉等腸躁症類似症狀。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

一名66歲女性長期在門診追蹤高血壓，曾被檢出左心室心肌肥大，最近又感覺脖子會痛，2隻手掌也常麻痛，經診斷她有腕隧道症候群，但醫療團隊針對這些症狀再進一步詳查，結果證實她罹患「轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症心肌病變（ATTR-CM）」；醫師說， ATTR-CM較少見且常被忽略，民眾謹記「三心兩異」口訣，可望儘早改善症狀。馬偕醫院心臟衰竭暨影像醫學科主任洪崇烈說， 這名患者因高血壓持續在門診追蹤，曾透過心臟超音波檢查發現左心室心肌肥大，近期則因頸部疼痛不適，而且雙側手掌不時有麻痛感，進而診斷出雙側腕隧道症候群，但合併這些症狀，懷疑有可能是ATTR-CM，後續安排心肌造影，發現心肌異常，須再進行心肌切片確認診斷。洪崇烈說明，ATTR-CM過去少被提及，但其影響可能泛及全身，病人不只常感覺「虛、累」，也可能有便秘、腹瀉等腸躁症類似症狀，民眾多會誤以為這是生活壓力大引起，完全沒想到是心臟問題。為提高民眾的警覺性，洪崇烈說，已歸納出「三心兩異」等症狀，「三心」指的是心臟衰竭（俗稱心臟無力）、心電圖異常、心肌肥大，而「兩異」指的是腕隧道症候群，與自主神經功能異常導致的腸胃不適或運動時心律不整。馬偕醫院心臟血管內科系主任蔡政廷說，ATTR-CM的症狀不僅多樣，且易與其他疾病混淆，病人常遊走不同科別尋求解決；根據研究，此症若未診斷、治療，6成以上會因病程進展導致無法正常走路，近3成無法維持日常生活、休閒活動。洪崇烈表示，ATTR-CM分為遺傳型與野生型，前者通常在50~60歲發病，野生型則多見於60歲以上；目前要診隊此症，可使用非侵入性的核子醫學心肌造影（PYP）掃描，並可考慮接受基因檢測確認型別，有助及早確診，若病人接受進一步心肌切片檢查及符合其他症狀條件，也能申請健保給付用藥。響應9月29日「世界心臟日」，馬偕醫院25日舉辦宣導活動，並呼籲民眾注意ATTR-CM。院長張文瀚表示，根據世界衛生組織統計，心血管疾病是全球死亡首要原因，希望透過衛教宣導，提升民眾對心臟健康的重視，面對心臟疾病則應採取積極的治療措施。