遠見2024縣市競爭力評比出爐！台北市4連霸　這3項指標都全台第一

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《遠見》2024年縣市總體暨永續競爭力調查出爐，台北市四度蟬聯總榜全台冠軍，今年的大黑馬則是全台第2名、一般縣市第1名的台東縣，較2023年進步5名；第3名的高雄市，與2020年相較進步13名，創下高雄歷年最佳成績。而花蓮縣在全台排名中，較2023年飆升9個名次，成為第7名，也是一般縣市組第2名，競爭力令人刮目相看。近年來，大數據成為公司及政府治理的重要體檢工具，因此《遠見雜誌》除了6月公布以民調為主軸的縣市長施政滿意度調查，今日發布的縣市總體暨永續競爭力調查採集與城市競爭力相關的116項細指標來評鑑縣市的硬實力，更被許多縣市視為施政的KPI。揭開2024年縣市總體暨永續競爭力榜單，台北市第4度衛冕總榜冠軍，並在12面向分榜中，拿下「社會永續」「經濟與就業」「教育與文化」全台第一，「公共安全與消防」「醫療衛生」六都第一；相較2023年，「公共安全與消防」為六都進步最多。合計7項冠軍寶座，榮獲「競爭力首善之城」美銜。今年在競爭力總榜拿下一般縣市組龍頭的台東縣，不只是全台第2名，也較2023年大幅前進5名，成為年度黑馬之一，同時也在「醫療衛生」拿下全台第一，以及「社會永續」「治理永續」「教育與文化」坐穩一般縣市組龍頭寶座；與2023年相比，在「社會永續」為全台進步最多。總共有6項奪魁，堪稱是「競爭力典範之城」。