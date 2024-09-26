方文琳自曝罹食道癌！前夫于冠華深夜也發聲　吐心聲慶幸提早發現

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▲于冠華表示自己透過女兒，也已知曉前妻罹癌的消息，雖然並未多談其他，但他似乎也相當慶幸還好有提早發現癌症的存在。（圖／于冠華 臉書）

▲方文琳與前夫的現任妻子蘇珍瑩（圖左）也會一起幫愛女齊優（圖右）慶生。（圖／方文琳 臉書）

▲方文琳（圖右）還在離婚後帶著母親到于冠華餐廳吃飯過。（圖／方文琳 臉書）

資深藝人方文琳昨（25）日在社群平台中無預警分享自己罹患食道癌的消息，雖然目前已無大礙，但突如其來的噩耗也讓粉絲十分擔憂。與方文琳離婚近18年的前夫于冠華也在採訪中發聲，透露她近況的同時也表示先前就透過兩人的女兒得知方文琳罹癌的消息。據《TVBS新聞網》、《蘋果新聞網》報導，與方文琳離婚多年的于冠華，在雙方離婚後依然保持良好關係。談到方文琳罹癌一事，于冠華也表示自己透過女兒，早已知曉前妻罹癌的消息。起初得知消息，他也大方向方文琳伸出援手，表示願意提供治療的手術費，但方文琳以有保險婉拒。雖然其他並未多談，但于冠華似乎也相當慶幸還好有提早發現癌症的存在，有做手術治療，還向粉絲朋友分享，目前方文琳說話、意識、精神狀態算是不錯，他也相信方文琳一定能平安無事的成功抗癌。方文琳與于冠華早在1996年結婚，雖然兩人婚後育有2個女兒，但維持10年的婚姻最終依然破局。不過在離婚後，「前夫妻」間關係卻仍然相當密切，除了會陪伴孩子定期聚餐外方文琳也會到于冠華開的餐廳用餐，她甚至還會與前夫、前夫的現任妻子蘇珍瑩一起替女兒慶生，也會不吝大讚于冠華是個負責任的爸爸。不同於其他離婚夫妻徹底撕破臉、老死不相往來的關係，方文琳與于冠華兩家間友好的互動也讓不少人大讚簡直就是「離婚夫妻」的楷模。日常相當注重飲食健康與身體保健的方文琳，平時卻有喝高粱、喝熱湯的習慣，昨日深夜在臉書寫下長文坦言自己在今年六月的例行健康檢查時，確診了罹患食道癌一事。發現癌症後的她便開始常跑醫院，進行一系列的治療，所幸發現食道癌時還是零期，不需接受化療外，在手術下身體也逐漸恢復健康，目前只需定期檢查。