三總醫護一整隊飛往澎湖搶救心臟重症　「護心天使」暖心達陣

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▲偏鄉離島地區的醫療可近性較低，且人口稀少、分散，使得醫療資源普遍不足。（示意圖／NOWnews資料照）

真正白衣天使！三軍總醫院澎湖分院收治54歲的陳先生，他菸齡近30年，因胸悶、胸痛就醫，發現主動脈瓣膜重度狹窄且嚴重鈣化，除恐導致心臟衰竭，還可能無預警猝死，醫療團隊建議他到本島開刀，但他基於經濟因素等考量，想待在家鄉手術，為此三總總院派遣一整隊醫護飛往澎湖，協助當地團隊進行手術與復健，順利完成救心任務。三總心臟血管內外科加護病房護理長鄭安芸說，根據衛福部2023年統計，偏鄉離島地區的醫療可近性較低，且人口稀少、分散，使得醫療資源普遍不足，以澎湖為例，共90座小島，多數都必須靠交通船聯繫，更加深醫療不足窘境。為避免交通往返造成病人負擔，也為落實偏鄉離島醫療照護政策，三總啟動「護心天使複製計畫」，以「病人不動、醫療團隊動」為原則，將高質量的心臟血管外科醫療帶到偏鄉地區。鄭安芸指出，心臟手術全期護理及術後加護病房照護較為複雜，相當仰賴專業醫療團隊的默契合作，除手術難度外，術後照護需要密切監測血壓、心跳等生命徵象，並須降低出血、心包膜填塞、冠狀動脈阻塞等風險，透過總院協助分院相關技巧，對患者更有保障。針對陳先生個案，鄭安芸說，由於病人的主動脈瓣膜鈣化嚴重，手術風險會高於一般主動脈瓣膜手術，團隊須時時確認患者意識狀態與四肢肌力，並須及早進行心肺功能復健，以防譫妄、肌肉無力症發生，而陳先生當時在術後第2天即可下床，術後第4天就從加護病房轉至一般病房，最後在術後第12天順利出院。鄭安芸指出，三總護心天使培訓「心室輔助器的照護流程」， 透過資深護理師進行一對一指導，協助受訓者逐漸成為獨當一面的心臟血管護理專家， 除將重要的心臟血管手術成功複製至澎湖分院，並已榮獲SNQ國家品質標章認證，期許未來能持續縮小城鄉醫療差距，造福更多偏鄉地區民眾。