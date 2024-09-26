北檢辦超思蛋案沒揪2藏鏡人？郭正亮爆：秦語喬可能是這人介紹的

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台北地檢署辦超思進口蛋案，24日兵分14路搜索超思、亮采、農業部與中央畜產會，並約談前中央畜產會執行長、現為農業部官員陳中興、時任畜產會家禽組組長龔隆太、吳姓專員、超思負責人秦語喬等人。漏夜複訊後，今（25）日凌晨諭令秦語喬200萬元交保，並限制出境、出海。對此，前立委郭正亮質疑，前任的農業部長陳吉仲，以及前畜產會董事長林聰賢為什麼還沒有被約談？他也透露，據他所知，秦語喬有可能就是林聰賢所介紹。北檢24日兵分14路搜索農業部、超思、亮采、畜產會等地，依圖利、詐欺等罪約談8名被告，檢方複訊後，25日凌晨諭令超思負責人秦語喬200萬元交保，同時限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各以50萬元、30萬元交保，其餘4人請回。郭正亮25日在節目《綠也掀桌》表示，目前超思進口雞蛋案有4個人交保，除超思和亮采的負責人與員工外，官員的部分僅吳俊達以50萬元交保，「你說超思涉犯加重詐欺罪，農業部這麼容易被詐欺喔？整個案子光靠一名專員就能搞定？」郭正亮質疑，陳吉仲和林聰賢是前後任的農委會主委，這個案子絕對是這2個人決定的，為什麼都還沒有被檢方約談？他認為，只要北檢沒有約談這兩個人，「我就認為是辦假的」。