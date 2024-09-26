美東碼頭工人罷工迫在眉睫　陽明爆量一度漲5%、萬海站回100元

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，勞方預計10月1日進行大罷工，供應鏈恐怕迎來大衝擊，大罷工有望推升運價走高，航運股今（26）日表現持續走強，盤中類股指數大漲逾1%，暫居漲幅排行冠軍，其中陽明出量走高、午盤爆出超過12萬張大量，最高一度來到74.9元、上漲3.4元或4.8%，萬海正式突破100元關卡。美國國際碼頭工人協會（ILA）最新表示，如果未能與美國海事聯盟（USMX）在9月30日合約到期前達成新的勞資協議，那麼他們的2.5萬名成員將罷工。美國最大的供應鏈物流營運商之一Flexport的執行長警告說，即將到來的港口罷工，「可能會在選舉前36天關閉所有東海岸和墨西哥灣沿岸的港口，成為總統大選中最大的不確定因素」。面對罷工迫在眉睫，長榮海運總經理吳光輝20日法說會上首度證實，「美東碼頭罷工可能性非常高」，全球的貨主都要提前做準備，10月如果真的罷工，衝擊不只是美東，是全球的海運物流供應鏈。吳光輝指出，據外電訊息判斷，美國總統已經表態不干預美東碼頭罷工事件，所以美東碼頭罷工機率非常高，時間長、短關係到對於物流供應鏈衝擊，可以預估，這次如果真的罷工，影響會擴及到全球市場；罷工將造成船公司成本也跟著同步攀升，客戶出貨會遇到很大的考驗，長榮海運已經開始提醒所有的客戶，要早一點跟船公司提前商討出貨時間等。此外，目前陽明已經宣布加收相關費用，除了加收港口服務中斷附加費，還會加收GRI附加費用，最少要加收兩種附加費用。而2024年會漲多少，目前無法預估，因為美東罷工所有服務美東的航線船公司都會受影響，罷工時間長短將影響運價走勢。至於美東罷工船舶轉往美西的可能性，陽明也表示，美國內陸運輸沒有這麼大的量可以吸收，對於業界來說不是一個好的選項。美東港口碼頭勞資談判陷僵局，有望推升運價進一步走高，航運股今日表現持續走強，其中陽明出量走高、午盤爆出超過12萬張大量，最高一度來到74.9元，漲逾5%，午盤漲幅收斂到3.4元或4.8%，其他個股也有表現，中櫃上漲逾6%，萬海漲逾4%，突破100元整數關卡，台驊投控上漲逾2%，長榮、中航上漲逾1%，推升類股指數上漲逾1%，位居午盤漲幅排行冠軍。