方文琳驚傳罹癌　女兒于齊薇憂心無助落淚直呼「不該妳會有啊」

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▲方文琳（左）不只在家裡是女兒于齊薇的支柱，在演藝圈也是女兒的好前輩和好榜樣。（圖／摘自IG）

方文琳深夜驚曝自己罹患食道癌0期，小女兒于齊薇在她進醫院做切片等報告時，一到病房和她對到眼就哭了，還邊拍著她邊說：「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」她只能回答：「碰上了就面對吧，即使不好，媽咪這一生也夠精彩不後悔了。」方文琳與前夫于冠華所生的兩個女兒于齊優、于齊薇現也都在演藝圈發展，她當然是孩子們最好的前輩與榜樣，也會在她們工作上面對任何狀況時給予解答，母女間的感情深厚，不難想像她遇上健康的大危機，女兒們當然緊張又擔心。有著都是知名藝人的父母，于齊薇本身外型條件不錯，有170公分的修長身材，然而演藝圈畢竟競爭激烈，且對外的應對進退更重要，她的個性害羞，父母曾經擔心她不知如何在職場上和他人相處，並不是很支持她闖演藝圈，方文琳曾傳了訊息要她在正式簽經紀公司之前三思，她後來在電影《金不厭詐》軋上一角，方文琳也一起到了外景地金門客串，當時于齊薇從幾乎什麼都不懂，一路跌跌撞撞開始學習，加上經紀公司不擅經營新人，自己個性不很積極，錯失不少機會，一度考慮退出演藝圈，後來才決定自己努力拚拚看，方文琳都一直是她的後盾，尊重她的意願。而現在方文琳身體健康有危機，女兒不可能不憂心，她也表示「無法忘記女兒滿是淚水無助的雙眼，看得心都要碎了」，還好是檢查結果是零期，不用接受化療，現在只要定期追蹤就可以，她透露自身狀況後，演藝圈的友人與粉絲都來留言為她打氣，于齊薇也喊話：「媽咪最棒」，貼上一堆愛心來表達對媽媽滿滿的愛。方文琳檔案生日：1965年6月13日，59歲本名：陳美玲婚姻狀況：1996年與于冠華結婚，育有2女，2006年因男方爆婚外情離婚。出道：1985年台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過10關獲冠軍；1986年6月，與裘海正、伊能靜組「飛鷹三姝」出道，至今共發行過9張個人專輯。獎項：2005年以《魔蠍》獲得第40屆金鐘獎最佳單元劇女主角獎。2024年以《鹽水大飯店》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女配角獎。唱片代表作： 《不一樣的女孩》 《脫軌》 《困砂》戲劇代表作： 《魔蠍》 《流氓教授》 《慾望人生》 《天下父母心》 《生生世世》 《鹽水大飯店》等