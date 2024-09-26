方文琳罹食道癌！曾差點為王傑引退　與小15歲王傳一演床戲奪視后

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▲方文琳出道37年，仍活躍螢光幕。（圖／方文琳臉書）

▲方文琳8月初在Podcast侃侃而談與王傑轟轟烈烈的舊情，博得許多網友好感。（圖／百靈果News YouTube）

59歲方文琳昨（25）日深夜發文，透露確診食道癌零期，目前術後恢復狀況良好，只需定期追蹤，消息令外界驚愕。方文琳入行37年，從偶像女團「飛鷹三姝」出道，單飛後爆紅，後來全新投入戲劇圈，與小15歲王傳一演激情戲，奪下金鐘視后，年輕時叛逆的她，一度要為男友王傑退出演藝圈，當對方女兒的後母，氣壞恩師劉文正。方文琳20歲參加台視歌比賽被劉文正簽下，與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」發行單曲〈年輕的心〉，方文琳之後發表個人專輯《不一樣的女孩》，一推出就爆紅，怎料，當紅之際被媒體抓包和王傑交往，不喜歡說謊的她大方認愛，隨之而來的就是玉女形象破滅、粉絲出走和言語攻擊及抹黑。當年唱片公司員工和老闆劉文正接謾罵的電話、信件接到手軟，方文琳1987年以新人之姿拿下觀眾票選的金嗓獎，致詞時，她忍不住脫口：「請愛護我，不要傷害我。」今年方文琳上節目受訪，回首往事，她說：「那時候王先生有個大概5、6歲的小女兒，我真心地就想當一個後母，當時我的感受就是，跟他在一起我退出（演藝圈）都沒關係！」方文琳發展音樂事業同時也接戲，2005年在電視劇《魔蠍》演出個性壓抑的家庭主婦，戲中自瀆及和飾演研究生的王傳一脫衣演床戲，震撼觀眾和金鐘獎評審，一舉奪下第四十屆金鐘獎戲劇類女主角獎，後來陸續交出《流氓教授》、《天下父母心》、《阿母》、《生生世世》等代表作，今年更以《鹽水大飯店》提名金鐘獎迷你劇集電視電影女配角，演技再受肯定。生日：1965年6月13日，59歲本名：陳美玲婚姻狀況：1996年與于冠華結婚，育有2女，2006年因男方爆婚外情離婚。出道：1985年台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目中連過10關獲冠軍；1986年6月，與裘海正、伊能靜組「飛鷹三姝」出道，至今共發行過9張個人專輯。獎項：2005年以《魔蠍》獲得第40屆金鐘獎最佳單元劇女主角獎2024年以《鹽水大飯店》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女配角獎唱片代表作：《不一樣的女孩》、《脫軌》、《困砂》戲劇代表作：《魔蠍》、《流氓教授》、《慾望人生》、《天下父母心》、《生生世世》、《鹽水大飯店》等