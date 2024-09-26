楊繡惠怒控遭羞辱賤！徐乃麟氣炸反擊「很照顧她」：都不開玩笑了

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▲楊繡惠深夜發文怒控徐乃麟羞辱她。（圖／楊繡惠臉書）

▲徐乃麟回應楊繡惠，情緒似乎也很激動。（圖／徐乃麟臉書）

59歲資深女星楊繡惠今（26）日凌晨突發文怒控，遭到男主持人羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，引發瘋猜該名主持人是徐乃麟，對此，據媒體報導，徐乃麟也怒氣沖沖回應，認為那都是節目效果，自己平常都很照顧楊繡惠，撂下重話：「那以後就不開玩笑好了。」楊繡惠則反擊，「他說她很照顧我，但我們就是這樣長期被他罵呀。」雙方一來一往，交火十分猛烈。《NOWnews今日新聞》致電徐乃麟欲進一步理解詳情，截稿前未回應。楊繡惠在臉書發文宣布：「從今天開始有一個節目我不上了，去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」楊繡惠直接怒嗆：「不要太過分了，沒上你節目我不會死，還要被羞辱有你在我這，我可以不要來嗎？」她強調自己已經60歲不想再受侮辱，直言去對方的節目，叫對方還要被報以不屑的眼神，「他自己不對都可以，別人不對就要被他罵到死，為什麼？」徐乃麟得知消息氣炸回應，他根本不記得有罵過楊繡惠，認為錄影來來去去，大家都是在開玩笑，如果有任何情緒，應該要當下直接反應，甚至氣到飆粗口，他強調自己很照顧楊繡惠，都會給她機會上節目，在台中投資電視台，也都會找楊繡惠來主持，最後也表示，自己不會因此封殺對方。據《ETtoday星光雲》報導，楊繡惠透露自己被徐乃麟罵完後非常難過，回家偷哭20分鐘，都不敢讓家人發現，對於徐乃麟說自己很照顧她，她並沒有否認，但也反駁，他們就是一直長期被罵，認為只有徐乃麟可以罵人，自己卻不允許被罵很不公平，表示台中節目是大股東找她，並不是徐乃麟，而且她去錄影還是「超級友情價」，並不接受此說法。《NOWnews今日新聞》致電徐乃麟欲進一步理解詳情，截稿前未回應。