膝蓋卡卡打玻尿酸害人「刁著」？醫破迷思：補充黏性不會產生依賴

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▲關節退化的原因很複雜，玻尿酸只是其中一塊拼圖，適當的運動、減重及藥物的多重介入，整個治療才會完整。（圖／翻攝畫面）

膝關節退化在高齡社會是愈來愈常見的問題，而玻尿酸注射是很重要的治療，但坊間流傳一種說法，指施打玻尿酸後再也不能停，要一直注射下去，嚇得不少民眾打退堂鼓。醫師表示，使用玻尿酸有如汽車保養更換機油，性質屬於「保養」，既然是「保養」，便不可能一勞永逸，民眾應多思考治療的必要性。新光醫院復健科主治醫師林於廷說，玻尿酸不是藥，而是原本即存在於人體組織中的成分，在二十世紀初期被發現遍布於人體結締組織中，其質地有如凝膠，具有黏彈性及吸水性，在皮膚層可以保水，在膝蓋關節液裡則能潤滑、緩沖、吸震。在正常情況下，人體會自行製造玻尿酸並達到穩定濃度，不過膝關節退化後，玻尿酸產量便會下降，進而導致吸震、潤滑能力減弱，使得疼痛及僵硬的情形惡化，所以病人常覺得維持特定姿勢久了，活動會卡卡不順，或下樓梯時踩下去的那隻腳，吸收衝擊的能力變差而導致疼痛，因此直接針對膝關節補充玻尿酸，是相當合理的治療。林於廷表示，過去將此治療稱為黏性補充療法，也就是退化後膝蓋內的玻尿酸減少，於是透過注射來改善膝蓋的吸震與潤滑，不過如今隨著分子生物學、再生醫學的進步，研究證實玻尿酸除可改變關節液的黏彈性，並可藉由與CD44、RHAMM 受體的結合，進而減少發炎激素的產生、緩解軟骨細胞的凋亡，並產生保護軟骨的能力，另玻尿酸也會與關節附近的游離神經末梢結合，進而達到止痛的效果。不過，玻尿酸在體內會逐漸被分解，因此必須定期給予補充，且關節退化是一種長期狀態，長期控制症狀是目前治療的目標，這也是健保給付玻尿酸注射需每半年或一年補充一次的關鍵，而固定補充並不會產生依賴，因此不宜解讀這項治療會使人從此無法擺脫。林於廷指出，關節退化的原因很複雜，玻尿酸只是其中一塊拼圖，適當的運動、減重及藥物的多重介入，整個治療才會完整，民眾也要有耐心。